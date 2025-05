Un coro de mil voces infantiles

«Es una gozada regresar a casa después de más de veinte años»

El nuevo director general de Euskadiko Orkestra, Roberto Ugarte, no quiso perderse el estreno de la cantata. También se acercó a saludar a los medios de comunicación que cubrían el concierto, pero no realizó ningún comentario sobre su labor porque «solo llevo dos semanas». Después, ya sentado en el palco y antes de iniciarse el concierto, comentaba que «estas dos semanas han resultado muy bien porque he empezado con conciertos y con estrenos como este». Ugarte señaló que «después de más de veinte años fuera es una gozada regresar a casa, a un lugar como Euskadiko Orkestra. Más adelante ya habrá tiempo de hablar».