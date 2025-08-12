Bruce Springsteen publica el álbum en vivo de su vibrante primer concierto en Donostia

Iker Elduayen San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 13:14 Comenta Compartir

Por si una doble cita en Donostia no fuera suficiente, Bruce Springsteen ha dado a sus seguidores otro gran regalo: el registro completo de su primer paso por la ciudad, capturado en el vibrante escenario de Anoeta. El 'Boss lanza a través de su página web, tanto en versión física como digital, el concierto en vivo de su primer show en San Sebastián, el que ofreció el pasado 21 de junio, con las entradas agotadas. Una oportunidad para seguir escuchando y revivir la energía de una noche que quedará grabada en la memoria de los fans que tuvieron la suerte de asistir a la primera de sus dos únicas paradas en España durante su gira de 2025.

El lanzamiento llega en un momento de efervescencia creativa para Springsteen, quien continúa alimentando la nostalgia y la admiración de su legión de seguidores con una avalancha de material inédito y conciertos especiales. Este disco, disponible en tres versiones —MP3 a 15 euros, doble CD a 27 euros y una edición combinada de ambos formatos por 35 euros—, marca el inicio de una serie de grabaciones de su gira Bruce Springsteen & The E Street Band Tour, que no solo ha recorrido las principales ciudades de Europa, sino que también permitió a Springsteen compartir su visión política y personal en pleno corazón de su música.

Viaje sonoro de Springsteen desde San Sebastián

El concierto de Donostia fue un viaje sonoro a través de los momentos más emblemáticos de la carrera de Springsteen, desde 'Thunder Road' hasta 'Born to Run', pasando por 'Dancing in the Dark' y 'Badlands'. La magia del directo se fusionó con la potencia de su banda, la E Street Band, creando una atmósfera que transportó a los asistentes al alma misma del rock. Este lanzamiento incluye el setlist completo de esa primera noche que, tal como recogen las crónicas del concierto, comenzó con 'No Surrender' y concluyó con bises al ritmo de reinterpretaciones de temas de The Beatles y Bob Dylan.

Pero más allá de los clásicos, esta actuación también incluyó una selección de canciones frescas de su último trabajo, 'Letter to You'. Temas como 'Rainmaker', junto con una interpretación íntima y desgarradora de 'House of a Thousand Guitars', mostraron la versatilidad y el compromiso artístico del Boss, quien sigue reinventándose sin perder la esencia que lo ha convertido en una leyenda. Además, se permitió reinterpretar un himno de su juventud, 'Chimes of Freedom', tema con el que se despidió en su primera noche, que décadas después sigue resonando como un símbolo de lucha y libertad.

Efervescencia creativa

Este concierto no fue solo una celebración musical; también fue un acto de resistencia política. Springsteen, conocido por su postura crítica hacia las injusticias, aprovechó cada oportunidad para enviar un mensaje claro contra las políticas de Trump, utilizando su música para expresar su oposición a la corrupción y la incompetencia que, según él, caracterizan la política estadounidense actual. Canciones como 'Youngstown', 'Death to My Hometown' y 'Land of Hope and Dreams' fueron más que piezas musicales: se vivieron como auténticos manifiestos de una crítica feroz al estado del mundo, impulsando una reflexión sobre democracia, derechos humanos y libertad.

Este año, Springsteen no solo ha puesto en marcha su gira europea, sino que también ha lanzado 'Tracks II. The Lost Albums', una colección de más de 80 canciones inéditas que aún están siendo analizadas por sus fans. Y por si fuera poco, en octubre llegará a los cines 'Deliver Me From Nowhere', una película dirigida por Scott Cooper que promete sumergirnos en el proceso de creación de 'Nebraska', uno de los discos más crudos y profundos de su carrera.