Bruce Springsteen aterriza en San Sebastián

Bruce Springsteen ya está en San Sebastián. La leyenda del rock ha aterrizado a primera hora de esta tarde en el aeropuerto de Hondarribia a bordo de un vuelo 'charter'. Lo ha hecho para ofrecer dos conciertos en el Reale Arena que prometen ser históricos y que a buen seguro harán las delicias de los miles de fans que disfruten de los grandes éxitos del cantante.

A su llegada al aeródromo de Hondarribia, el 'Boss' no ha dudado en atender a los aficionados que le han recibido. Es más, antes de emprender camino al hotel María Cristina a bordo de una furgoneta, el cantante no ha dudado en atender personalmente a dos fans: a uno le ha firmado un disco, mientras que con otro se ha prestado a sacarse un 'selfie'.

Bruce Sprinsteeen no ha dudado en atender a los fans que se le han acercado en el aeropuerto de Hondarribia. De la Hera

Minutos antes del aterrizaje de Bruce Sprinsteen en Hondarribia, ha hecho lo propio el avión en el que viajaba la amplia comitiva de músicos y acompañantes que actuarán junto a la leyenda del rock el próximo sábado -día 21- y el martes 24.

A continuación, el artista estadounidense se ha dirigido al hotel María Cristina, el 'cinco estrellas' que el autor de 'The River' conoce bien por sus sucesivas visitas a la ciudad. Allí, algunos de sus incondicionales no han desaprovechado la ocasión para acompañar al artista en su vuelta a Donostia, ciudad en la que con los de esta gira sumará hasta cinco conciertos. «A ver si esta vez me puede firmar el disco, aunque con verle tengo suficiente», comentaba a DV una de las seguidoras que esperaban, animadas, la llegada del 'Boss'

El fenómeno Springsteen se vive ya intensamente en San Sebastián. Los hoteles están llenos en la capital y en buena parte de Gipuzkoa, hay 'fans' llegados desde numerosos lugares desde hace días, ya hay previsto refuerzo de autobuses, trenes o taxis y en el estadio de Anoeta se trabaja intensamente en el montaje para que todo esté listo este próximo sábado, en el primer concierto. Los camiones más aparatosos con los elementos técnicos de la gira también han empezado a llegar hoy. Los conciertos comienzan a las 21.00 y la apertura de puertas del estadio será a las 18.00, en ese estadio donde desde primera hora hay ya más de un centenar de fans en una cola 'sui generis' y autogestionada.

80.000 espectadores en total

Finalmente serán 40.000 espectadores los que llenen Anoeta en cada cita del sábado y el martes. Las entradas están oficialmente agotadas aunque aún hay posibilidad de que haya algunas devoluciones del propio entorno de Sprinsteen y su 'troupe' y se liberen unas plazas más en la pista cuando terminen de colocarse las torres de sonido. El montaje es igual que el del primer tramo de la gira, el año pasado, que pasó por Madrid y Barcelona, con un enorme escenario y tres grandes pantallas, aunque el protagonismo radica totalmente en la música, sin efectos especiales ni juegos de artificio.

