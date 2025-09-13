Boga Boga: mística y existencialismos

El festival Boga Boga arrancó anoche su primera jornada en los Jardines de Miramar de San Sebastián. La cita reunió a tres propuestas con ... perfiles muy distintos: los españoles León Benavente, los británicos Deadletter y la artista multidisciplinar Le Parody. El resultado fue un cartel variado que, sin embargo, encontró un hilo común en la intensidad de sus directos.

El protagonismo de la jornada recayó en León Benavente, que llegaban a Donostia tras dos años. La banda formada por Abraham Boba, Luis Rodríguez, César Verdú y Eduardo Baos demostró, una vez más, por qué es uno de los referentes del indie rock en castellano. Con un repertorio que combinó lo mejor de sus trabajos anteriores con temas de su etapa más reciente, ofrecieron un concierto de poco más de una hora que alternó crudeza, baile y momentos de comunión con el público.

El arranque con 'Úsame / Tírame' y 'A la moda' sirvió de declaración de intenciones. El sonido fue compacto desde el inicio, con una base rítmica precisa y guitarras que se movían entre la distorsión y la melodía. Boba, en su papel de maestro de ceremonias, manejó los tiempos con autoridad. En piezas como 'Nada' o 'Amo' se dejó ver la cara más introspectiva de la banda, mientras que canciones como 'Ánimo, valiente' o 'La Ribera' confirmaron su capacidad para transformar el concierto en un ritual colectivo.

El cuarteto encabezado por Abraham Boba ofreció un directo sólido, con lo mejor de etapas anteriores y temas recientes

El bloque central alcanzó su punto álgido con 'California', cantada a coro por el público que llenaba los jardines. El cierre previo al bis, con 'Mítico', 'Tipo D' y 'Qué Cruel', elevó la intensidad hasta el máximo. Ya en la recta final, el bis con 'En el festín' y 'Gloria' puso un broche celebratorio a una actuación que confirmó la vigencia y fuerza escénica del grupo.

Antes de León Benavente, fue el turno de Deadletter, sexteto londinense que está consolidándose como una de las propuestas más interesantes de la nueva hornada post-punk británica. Con un directo nervioso y magnético, desplegaron un repertorio que combinó bajo prominente, saxofón incisivo y letras cargadas de crítica social.

La contraposición armónica del instrumento viento y la monotonía vocal del cantante destacaron en un concierto breve pero contundente, que conectó con una parte del público ávida de sonidos internacionales menos habituales en el circuito estatal.

La siguiente actuación corrió a cargo de Le Parody, dejando momentáneamente atrás el escenario Keler Stage y pasando a ocupar la parte delantera del Palacio de Miramar. La malagueña presentó un espectáculo en el que conviven la electrónica, el folclore y el pop experimental. Con sus bases programadas y un juego de luces intenso, construyó atmósferas hipnóticas que sirvieron como introducción adecuada para un cartel que apostaba por la diversidad estilística.

En conjunto, la inauguración de esta edición del Boga Boga en los Jardines de Miramar ofreció un recorrido amplio por distintos lenguajes musicales, desde el pop experimental hasta el post-punk británico y el indie rock español más consolidado. El público respondió con entusiasmo a las tres propuestas, aunque fue León Benavente quien se llevó la mayor ovación y quien reafirmó, con un directo sólido y preciso, su posición como una de las bandas imprescindibles del panorama actual.