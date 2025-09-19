Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los integrantes de Muchachito Bombo Infierno, en una imagen de archivo.

Atlantikaldia llena Errenteria de música este fin de semana

Diez directos cada día,en varios escenarios y horarios, ofertan un programa para todaslas edades y gustos

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:09

En plena era de los macroconciertos parecía que los festivales habían perdido algo de fuerza, pero todavía hay quien los reivindica, como Atlantikaldia, que este ... fin de semana llenará Errenteria de música con un programa casi inabarcable, que no se puede recoger en una simple ficha, pero que tiene reclamos para los seguidores de casi todos los estilos. Principales reclamos Eider y Muchachito Bombo Infierno junto al Pirata, que nunca falla en casa, o la Banda Municipal junto a Mugan, Kiliki o Mirua. También habrá diversidad de escenarios para que ningún punto reúna aglomeraciones y se pueda disfrutar de los conciertos. Los horarios tampoco serán excusa, ya que habrá directos para quienes prefieran la tarde, la tarde noche o la noche. Ocasión para visitar la web del festival con calma y papel y boli.

