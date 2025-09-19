Atlantikaldia llena Errenteria de música este fin de semana

En plena era de los macroconciertos parecía que los festivales habían perdido algo de fuerza, pero todavía hay quien los reivindica, como Atlantikaldia, que este ... fin de semana llenará Errenteria de música con un programa casi inabarcable, que no se puede recoger en una simple ficha, pero que tiene reclamos para los seguidores de casi todos los estilos. Principales reclamos Eider y Muchachito Bombo Infierno junto al Pirata, que nunca falla en casa, o la Banda Municipal junto a Mugan, Kiliki o Mirua. También habrá diversidad de escenarios para que ningún punto reúna aglomeraciones y se pueda disfrutar de los conciertos. Los horarios tampoco serán excusa, ya que habrá directos para quienes prefieran la tarde, la tarde noche o la noche. Ocasión para visitar la web del festival con calma y papel y boli.

A media tarde, a las 17.00 horas, Lemak se subirá al escenario de Herriko Plaza para presentar su segundo disco 'Bi zauri bizi, Bi lore txiki, Bi harribitxi' y a las 19.00 les cogerá el relevo el flamenco y la rumba de Jumelage. A las 20.00 arrancará el segundo escenario, Itsasargi Nagusia, con Pambelé y Laura Penagos (Itsasargi Nagusia) y media hora más tarde el cuarto, en Herrixka, con Bidenabar.

A las 21.30 sonará Eider en Herriko Plaza, una de las actuaciones principales, como la que a las 23.00 ofrecerán Muchachito Bombo Infierno y Pirata en Itsasargi Nagusia. Entre medias actuará Labar (Kalekaia, 22.00), mismo lugar donde cerrará la noche Papa Cumbia con su musical tropical.

Armstrong, Kiliki, Mirua...

La ristra de nombres no será ni más corta ni menos mañana. Es más, Errenteria tendrá ritmo desde el mediodía, ya que el Vermut musikatua a las 12.00 horas arrancará en Kalekaia y la música no parará hasta pasada la medianoche. Una cita distinta y «especial», como han contado los integrantes de Mugan, será su actuación junto a la banda municipal (13.00 horas, Kalekaia).

La zona acogerá, asimismo, los directos de Anixe (18.00 horas), la presentación del disco de AimarZ (20.00) o el directo de Kiliki, una de las actuaciones de la noche (22.00).

No serán las únicas, ya que Ramon Mirabet actuará en Herriko plaza a las 19.00, donde sonará a las 21.30 Luke Armstrong.

Itsasargi Nagusia, por su parte, acogerá a Aïta Mon Amour y a BihoTX (20.00) y a Kumpania Algazarra y a los tolosarras Mirua (23.00), que presentarán su último disco 'Miruenea'. Directo recomendado.