Ariel Rot, Tulsa y el groove local de Bluehat agitarán viernes y sábado Irun Zuzenean

Un pequeño santuario del rock y el blues con acento hispano. Así se viste Irun este fin de semana para recibir el sábado al veterano ... Ariel Rot, leyenda viva de la música, que recala en la ciudad con su gira 'En vivo mucho mejor', un recorrido eléctrico por su dilatada trayectoria que abarca sus momentos junto a Tequila y Los Rodríguez, además de su sólida carrera en solitario.

El concierto Viernes: Santalla y Tulsa. A las 21.00 horas.

Sábado: Bluehat y Ariel Rot. A las 21. 00 horas.

Lugar: CBA Centro de Cultura y Creatividad. Irun

Entradas: 19 euros.

La cita es a las 21.00 horas, en la sala Irun Zuzenean Aretoa, donde el argentino desplegará su arsenal de hits precisos, letras irónicas y una elegancia escénica curtida en mil escenarios. Un reencuentro nostálgico donde los clásicos convivirán con sus últimos temas, sin perder la huella del blues y el rock más visceral.

Talento local

La velada arrancará con acento local gracias a Bluehat, formación surgida en 2024 pero integrada por músicos con una larga y variada experiencia a sus espaldas. Su propuesta, una alquimia de blues, funk o pop-rock se alimenta del groove de otras épocas y lo lanza hacia el presente con una energía contagiosa. A ellos se suma el concierto de este viernes con el doble cartel de Tulsa –proyecto musical de la escritora y cantante Miren Iza– y el grupo local Santalla, en un aperitivo musical que completa un fin de semana de directo vibrante y bien arraigado que da continuidad al festival Irun Zuzenean.