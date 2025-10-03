Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ariel Rot, Tulsa y el groove local de Bluehat agitarán viernes y sábado Irun Zuzenean

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:54

Un pequeño santuario del rock y el blues con acento hispano. Así se viste Irun este fin de semana para recibir el sábado al veterano ... Ariel Rot, leyenda viva de la música, que recala en la ciudad con su gira 'En vivo mucho mejor', un recorrido eléctrico por su dilatada trayectoria que abarca sus momentos junto a Tequila y Los Rodríguez, además de su sólida carrera en solitario.

