El apoyo de 'Operación Triunfo' a Leire Martínez: «Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito» La exvocalista de La Oreja de Van Gogh participa como jurado en OT 2025, que le homenajea con su primera canción, 'Mi nombre'

J. F. San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 18:13

Son días especiales estos en el mundo de La Oreja de Van Gogh, sus componentes y excomponente, incluía Lerie Martínez, vocalista del grupo hasta el 14 de octubre de 2024, justo hace un año. La de Errenteria ha recibido el apoyo explícito de sus compañeros en Operación Triunfo, que han elegido una de sus canciones en solitario para sus concursantes, 'Mi nombre'.

«La váis a cantar con ella», anunciaba Noemí Galera, directora de la conocida academia televisiva. «En una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Lerie,.. por cosas, que lo sepáis», añadía antes de enviarle un cariñoso saludo: «desde aquí, que te queremos». Los alumnos de OT rápidamente se sumaban a estas muestras de cariño por la que es una de las componentes del jurado de esta edición 2025.

«Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez...», dice el estribillo de esta canción, la primera de su carrera en solitario tras separarse de La Oreja de Van Gogh. El tema, con referencias a su abrupta salida del grupo donostiarra, será uno de los protagonistas de la gala de Operación Triunfo, quizá el más estelar, ya que servirá de canción grupal en la que intervendrán todos los concursantes y también contará con la voz de la propia Leire Martínez.

Este homenaje, que tendrá lugar el próximo lunes 20 de octubre durante el inicio del programa de Prime Video, cobra especial relevancia por el momento elegido: ocurre en la semana en que se conmemora el primer aniversario (14 de octubre de 2024) de la inesperada separación de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh . Además, llega en medio de rumores sobre un inminente anuncio de la vuelta de La Oreja de Van Gogh con la anterior vocalista, Amaia Montero.

En un movimiento que está seguro de atraer la atención del público, Leire Martínez abandonará momentáneamente la mesa del jurado para interpretar su canción junto a los concursantes. La directora de la Academia, Noemí Galera, hizo hincapié en la importancia de este acto, señalando que «hay que darle mucho cariño a Leire esta semana».

'Mi Nombre', lanzado en abril de 2025, es considerado un tema lleno de indirectas hacia LOVG, y representa la manera de Martínez de reivindicar su lugar y su propia marca en la música. La propia artista admitió que el sencillo nació en un momento de gran dolor tras su salida del grupo.

Separación de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez Ochoa, nacida en San Sebastián el 22 de junio de 1979, fue la vocalista de La Oreja de Van Gogh desde 2008 hasta 2024. Su entrada se produjo en febrero/marzo de 2008, tras audicionar para la banda a raíz de su participación en otro popular concurso de talento musical 'Factor X' en 2007.

La noticia de su separación, anunciada el 14 de octubre de 2024, después de 17 años, sorprendió a los seguidores y provocó una ola de apoyo hacia Leire en redes sociales.

En entrevistas posteriores, Martínez ha aclarado que la ruptura no fue una decisión propia. Cuando se le preguntó si se iba del grupo, ella respondió: «Yo no me voy yo no me voy se acaba y se acaba y te echan se acaba». La cantante ha señalado que, si bien la situación interna ya estaba «regular» desde hacía un tiempo, el comunicado oficial le pareció muy frío y corporativo, y sintió que no le pillaba de sorpresa, aunque sí le llamó la atención la lectura mediática que se hizo. El primer día tras la noticia fue «terrible,» con su cuerpo reaccionando incluso con fiebre y vómitos.

Leire ha expresado que en esta historia «hemos perdido todos» y que, aunque han vivido momentos maravillosos, la falta de acuerdo y el cambio de prioridades hicieron que sus caminos se bifurcaran, probablemente porque entendían el grupo de maneras distintas. En retrospectiva, Martínez reconoció que en algún momento dejó de sentirse un miembro de pleno derecho en LOVG. Actualmente, no mantiene relación con el grupo.

La carrera en solitario de Leire Martínez

Tras su salida de la banda, Leire Martínez emprendió rápidamente su carrera en solitario, firmando en diciembre de 2024 con Must! Producciones para trabajar en su primer disco con el sello Sony Music. Su debut como solista llegó en abril de 2025 con el sencillo 'Mi Nombre', una canción que plasma sus sentimientos tras la separación, alcanzando el número 1 en ITunes España y la posición 50 en el top 200 de singles en su primera semana. En julio de 2025, lanzó su segundo sencillo, 'Tres Deseos', con un ritmo más pop, melódico y romántico.

Además de la música, Martínez ha ampliado su presencia en la televisión y la actuación. Desde esta temporada es jurado de OT 2025 junto a Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero. Su historia personal, incluyendo su experiencia en los castings de 'Pop Stars' en 2002 y su paso por 'Factor X' en 2007, le permite aportar una visión empática a los concursantes.

Como actriz, ha formado parte de la serie de ficción de suspense 'Desaparecido', estrenada en Netflix en mayo de 2025. Anteriormente, tuvo cameos en series como 'La gira' de Disney Channel y en el telefilme 'La Duquesa' de Telecinco, donde interpretó a Alicia Koplowitz.

Además Leire anunció una gira en solitario por España para 2026, tras ofrecer conciertos en festivales durante el verano de 2025, como el 'Bigsound Festival' y el 'Recorda Fest'. En agosto de 2025, su concierto en el cierre de la Semana Grande de San Sebastián fue el más multitudinario de las fiestas.