Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras» La inconfundible voz de la cantante bilbaína, protagonista de éxitos como 'Eres tú' y 'Tómame o déjame', demuestra su atemporalidad al revalorizarse entre nuevas y antiguas generaciones de seguidores en internet

J. F. Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

Una de las voces femeninas más portentosas y reconocibles de la música hispanoamericana de las décadas de los 70, 80 y 90, la de Amaya Uranga (Bilbao, 78 años), ha encontrado un nuevo escenario de éxito masivo: las redes sociales. Los vídeos del grupo El Consorcio (formado e inspirado en el legendario Mocedades), con la voz de Amaya como protagonista, se han multiplicado en plataformas como Instagram, acumulando cientos de miles de 'likes' y comentarios entusiastas que reafirman la atemporalidad de su talento.

Dotada de una hermosa, grave y aterciopelada voz, Amaya Uranga se ha consolidado como una figura emblemática que ha dejado una huella imborrable en la música en español. Su voz sigue resonando en los corazones de quienes la escucharon en su momento, y ahora toca el alma de nuevas generaciones a través de la nostalgia digital con miles de personas viendo una y otra vez sus actuaciones más recientes.

El Consorcio y Mocedades, incombustibles

El grupo El Consorcio sigue en activo, con decenas de actuaciones cada año con Estíbaliz Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, si bien la cantante bilbaína recordada por todos los grandes éxitos de Mocedades está ausente por motivos de salud en la última gira. Vigo, Granada, Madrid dos veces son las ciudades que acogerán en las próximas semanas y hasta final de año sus conciertos, que siguen en 2026 con fechas ya programadas hasta abril y visita al Kursaal de San Sebasitán el 19 de dicho mes.

Pero su éxito se ha multiplicado gracias al poder viralizador de las redes sociales, que muestran extractos de sus conciertos una y otra vez con sus temas legendarios como 'Eres tú', 'Tómame o déjame', 'El vendedor', 'Quién te cantará', 'Desde que tú te has ido', 'Amor de hombre', 'Dónde estás corazón', 'Le llamaban loca',... y muchos más que resuenan en la memoria de varias generaciones.

El fenómeno en línea no solo celebra la calidad musical, sino el profundo impacto emocional y nostálgico que la voz de Amaya genera aún en sus seguidores. Entre los cientos de comentarios, destacan frases emotivas que vinculan su música a momentos clave de sus vidas:

Muchos seguidores se enfocan en la longevidad y calidad vocal de la artista: «A su edad y conserva su hermosa voz... Mocedades no tiene fecha de caducidad. Es y será tremendo grupo». Otro fan destaca la técnica y la genética: «Cuando tienes una buena técnica vocal, entrenas siempre y tus genes te ayudan... Es cuando pasa esto. Años y años y tú voz sigue igual. Gracias Amaya». La emoción es palpable, con mensajes como «Bendito Dios, una voz intactat️a que me acaba de sacar lágrimas» o simplemente «Te toca el alma. Gracias Amaya, Gracias Mocedades. Siempre en nuestro corazón».

Las conexiones generacionales y los recuerdos de juventud son un tema recurrente: «Yo la escuchaba con mi mamá y hoy me tocó escucharla pero con mi mamá ya en mi alma. De las mejores canciones que he escuchado desde niña gracias, gracias, gracias». Otros rememoran amores y momentos inolvidables: «La canción del gran amor de mi vida y mío... siempre, ya de adultos, escuchábamos esta canción y fue la última que le hice escuchar antes de su partida». La música, para ellos, es un «Divino tesoro» que los devuelve a una «época tan maravillosa cuando había tanto amor y poesía en las letras».

Amaya Uranga, trayectoria de leyenda

Amaya Uranga Amezaga, nacida en Bilbao, se inició profesionalmente con sus hermanas Izaskun y Estíbaliz en el grupo Mocedades, precursor de Voces y Guitarras. Amaya, conocida simplemente como Amaya, fue fundamental en Mocedades entre 1967 y 1984, periodo en el que su gran voz se convirtió en la impronta típica del sonido del grupo.

El gran éxito internacional llegó con la canción 'Eres Tú', tema que resultó segundo en el festival de Eurovisión de 1973 y que se catapultó a los mercados europeos y americanos, vendiendo más de un millón de ejemplares solo en Estados Unidos. Su inconfundible voz se hizo reconocible con éxitos como 'Tómame o déjame', 'Amor de hombre', 'El vendedor' y 'Desde que tú te has ido'.

Amaya anunció su retirada del grupo en 1984 para iniciar una carrera en solitario. En 1986, lanzó su primer disco como solista, 'Volver'. Colaboró en proyectos como 'Cualquier tiempo pasado fue peor' junto a artistas como Joaquín Sabina y Miguel Ríos, y en 1989 grabó 'Seguimos juntos', compuesto por Armando Manzanero. A principios de los años 90, editó discos en solitario, incluido 'Lilura Urdinak', grabado íntegramente en euskera.

En 1994, Amaya aceptó la propuesta de revivir la memoria musical con sus hermanos y antiguos compañeros de Mocedades, fundando El Consorcio. Este grupo, integrado por Amaya, Iñaki, Estíbaliz Uranga, Sergio Blanco y Carlos Zubiaga, se ha mantenido activo en el nuevo milenio y recibió el premio Excelencia Musical en los Grammy Latino en 2016. A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, Amaya Uranga ha demostrado una admirable resiliencia y continúa persiguiendo su pasión por la música.