La locura por Bruce Springsteen deja a los alojamientos rozando el lleno en Gipuzkoa y con precios disparados

Beatriz Campuzano San Sebastián Miércoles, 11 de junio 2025, 23:54

Nadie quiere perderse el esperado regreso de Bruce Springsteen a San Sebastián. La ciudad se prepara para recibir al 'Boss' con todos los honores. ... El cantante de Nueva Jersey, leyenda viva del rock, actuará en el estadio de Anoeta los días 21 y 24 de junio en los dos únicos conciertos que dará en España. Aunque no es la primera vez que visita la capital guipuzcoana, de hecho estos serán el quinto y el sexto conciertos, cada una de sus apariciones provoca un auténtico terremoto. Esta vez no va a ser diferente: fans venidos de multitud de ciudades esperan ansiosos el evento. Tal es la avalancha de personas que se espera que lleguen a San Sebastián que ya no quedan entradas oficiales a la venta y la demanda de alojamientos es tal que Gipuzkoa roza el lleno y con precios disparados para las pocas camas que quedan libres en todo el territorio.

Las entradas oficiales llevan tiempo agotadas. Sin embargo, la plataforma de reventa oficial -de fan a fan y con garantías legales- todavía ofrece alguna opción para los que no quieren quedarse sin ver el show. Para el primer concierto (21 de junio) apenas queda una única entrada disponible por 119 euros. En zonas mejor ubicadas, la reventa se mueve entre los 119 y los 499 euros. Para el segundo pase (24 de junio), el abanico es algo más generoso: quedan 13 entradas a partir de 119 euros, aunque también en este caso las mejores ubicaciones alcanzan cifras elevadas. Alojamientos imposibles en Donostia Pero el verdadero síntoma del furor que genera Springsteen se encuentra en el sector de los alojamientos. Según datos de la plataforma Booking, para el viernes día 20, un día antes del primer concierto, el 91% de las plazas ofertadas por el portal en San Sebastián ya están ocupadas. Y para el mismo sábado, con un 95% de ocupación, es casi imposible encontrar disponibilidad. Lo más llamativo es la enorme disparidad de precios: desde 212 euros por una cama para dos personas en una habitación compartida en un hostel hasta 2.770 euros por una noche en un hotel céntrico. En el camping de Igara la oferta no es mucho más barata: una 'mobil home' a 470 euros la noche. No hay alojamiento en la ciudad que baje de los 200 euros la noche para dos personas. Apenas cinco opciones se mantienen en la franja de los 300 euros, trece están entre 400 y 600 euros, y el resto se dispara por encima de esa cifra. La alternativa de Airbnb, que normalmente ofrece precios más asequibles, no mejora mucho el panorama. Para el fin de semana del primer concierto solo hay 48 apartamentos disponibles. Los precios oscilan desde los 65 euros por una habitación en piso compartido hasta cifras como 201 euros por un piso entero en Astigarraga o 345 en Errenteria. En la misma capital, los precios son significativamente más altos: un apartamento puede costar 551 o incluso 895 euros la noche. Precios elevados para el segundo concierto Quienes no quieran rascarse tanto el bolsillo tienen que ampliar el radio de búsqueda. Con una ocupación del 95% en el conjunto del territorio, los alojamientos más asequibles se encuentran en localidades del interior. En Oñati, por ejemplo, aún se puede reservar una habitación doble por 118 o 134 euros la noche para dos personas. En Zegama y Antzuola, los precios rondan los 140 euros. Más cerca, en Zarautz, hay opciones algo más económicas, como una habitación compartida para diez personas por 152 euros. Noticia relacionada Anoeta se prepara para recibir a más de 100.000 aficionados en sus tres grandes días del rock El patrón se repite para el concierto del 24 de junio. La ocupación hotelera ronda el 90% y los precios siguen por las nubes. El hostel más económico marca 152 euros por noche, pero la mayoría de las opciones superan con creces los 200 y 300 euros. En Airbnb sí que encontramos algunos pisos o habitaciones compartidas a un precio más económico. Hay anuncios en los que dos personas pueden alojarse por 80 o 105 euros en un piso compartido.

Temas

Bruce Springsteen