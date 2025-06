El estadio se prepara para recibir a más de 100.000 aficionados en sus tres grandes días del rock

Anoeta se prepara para sus dos 'semanas grandes' del rock. El estadio acomete ya los los primeros trabajos para el montaje de las estructuras que acogerán a los más de 100.000 espectadores que llenarán el recinto en los tres macroconciertos de junio. Este sábado será el turno de Fermin Muguruza y sus invitados, con una entrada fijada en torno a los 25.000 aficionados, y los días 21 y 24 de junio llegará la cita con Bruce Springsteen.

El aforo de Springsteen se estableció en 38.000 espectadores para cada uno de los dos días, y aún quedan algunas entradas sueltas y en zona vip. Pero una vez que se monte definitivamente el escenario podría ampliarse el aforo, al liberarse espacio, como ha ocurrido en otras ocasiones, con más entradas cada noche.

Mañana lunes entrarán ya en acción los técnicos y maquinarias para reconvertir el campo de fútbol en auditorio. En la primera de las citas, protagonizada por Fermin Muguruza, serán 25.000 quienes participen en una fiesta que se anuncia reivindicativa.

Las citas Fermin Muguruza, sábado 14 de junio. Comenzará a las 17.00 horas con Stepi Selektah, Niña Coyote eta Chico Tornado, DAM, y Des-kontrol. El irundarra actuará a las 21.00 horas. El aforo se estima en torno a 25.000 espectadores

Bruce Springsteen, 21 y 24 de junio. Apertura de puertas, 18.00. Actuación, 21.00. Aforo fijado en 38.000 espectadores, aunque tras el montaje final pueden sumarse más entradas.

El artista irundarra ha aprovechado su 61 cumpleaños para romper con 10 años de ausencia de los escenarios, tiempo en el que se centró en sus proyectos audiovisuales: las películas de animación 'Black is Beltza' (2018), 'Black is Beltza II: Ainhoa' (2022) o el documental 'Bidasoa 2018-2023' (2023). Anunció una primera cita bajo el título 'FMuguruza. 1984-2024' para el 20 de diciembre en el Bilbao Arena, 8.000 entradas que vendió en apenas un minuto. Convocó un segundo directo y el resultado fue idéntico: 'sold out'.

Amante de las efemérides, el pasado 20 de junio, en el 40 aniversario de la primera maqueta de Kortatu, anunció la gira que partiendo de Tenerife en enero le ha llevado por Europa (París. Burdeos, Toulouse, Marsella, Zurich, Londres, Dublín, Berlín) y América (Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, México). Antes de Anoeta estará en Roma y en julio tocará en Tokio antes de terminar en octubre en Pamplona.

Sin conciertos en 2026

Springsteen, por su parte, llegará con su E Street Band desde Frankfurt, donde actúa el 18 de junio, y no se descarta que se quede un tiempo largo en Donostia porque su siguiente cita no es hasta el día 27 en la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Se espera la llegada de numerosos aficionados de otros lugares: los dos conciertos en Anoeta son los únicos que ofrece este año en España. Muchos de los seguidores tienen entradas para los dos días.

Anoeta no acogerá conciertos en 2026 porque se aprovechará el verano para acometer la fase final de la ampliación con motivo del Mundial de 2030. Se calcula que los trabajos irán desde mediados de mayo hasta agosto, para aumentar el aforo en 1.600 personas. Por este motivo Donostia se quedó sin El Último de la Fila, que debía actuar en ese recinto el 30 de mayo de 2026 y finalmente se trasladó al BEC.

