Acertados contrastes

Los contrastes, tanto en el estilo de las obras escogidas para su presentación en la Quincena como por su interpretación, fueron la tónica general del ... concierto de Ensemble Bayona, que abarrotó anteayer San Telmo. Comenzaron con una ejecución bien trabajada en aspectos técnicos como la afinación o el empaste del 'Quinteto con piano en sol menor, op. 57' de Shostakovich, en el que el entendimiento entre los cinco componentes fue una evidencia. La delicadeza, la brillantez o la luminosidad se combinaron en cinco movimientos contrastantes transmitidos con nivel por el grupo.

Ensemble Bayona Intérpretes: Maria Florea y Simone Roggen, violines; María Moros, viola; Camille Sublet, piano; Mariola Membrives, cantaora; Eros Jaca, violoncello y director artístico.

Programa: Obras de Shostakovich, Coll y Falla.

Fecha: 6-8-25.

Lugar: Museo San Telmo.

Asistencia: Lleno.

Propina: 'Anda jaleo' de 'Canciones españolas antiguas' de Lorca.

La obra 'Cantos' de Francisco Coll supuso todo un descubrimiento. Ensemble Bayona hizo una lectura adecuada de esta obra para cuarteto de cuerda con su lenguaje casi estático, que, de alguna manera, recuerda a las inflexiones de la voz humana.

La cantaora Mariola Membrives se unió al quinteto para el efectivo arreglo que realizó José Luis Turina en 2022 de 'El amor brujo' de Falla. El espíritu de la obra se mantuvo en este nuevo formato, si bien la sonorización de la voz no resultó equilibrada con el sonido de los instrumentos. Esa fue la única pega que se pudo sacar a una lectura adecuada en estilo y, sin duda, pasional.