Quincena musical | Música de cámara

Acertados contrastes

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:04

Los contrastes, tanto en el estilo de las obras escogidas para su presentación en la Quincena como por su interpretación, fueron la tónica general del ... concierto de Ensemble Bayona, que abarrotó anteayer San Telmo. Comenzaron con una ejecución bien trabajada en aspectos técnicos como la afinación o el empaste del 'Quinteto con piano en sol menor, op. 57' de Shostakovich, en el que el entendimiento entre los cinco componentes fue una evidencia. La delicadeza, la brillantez o la luminosidad se combinaron en cinco movimientos contrastantes transmitidos con nivel por el grupo.

