Mireia Gabilondo y Aitziber Garmendia optan esta noche a los premios Talía de teatro

La representación guipuzcoana en la ceremonia de entrega de los premios Talia de las Artes Escénicas, que se celebra esta noche en Madrid, corre a ... cargo de la obra '¿Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', de la compañía donostiarra Tanttaka. La autora, directora y actriz Mireia Gabilondo y la actriz Aitziber Garmendia están nominadas en las categorías de Mejor autoría de teatro de texto y Mejor actriz protagonista de teatro de texto, respectivamente. Además, Telmo Irureta, el tercer intérprete de la obra, recibirá el premio especial Talia por el cambio social y la inclusión en las artes escénicas.

Salvo Irureta, con el galardón garantizado desde hace semanas, no lo tienen fácil las dos candidatas. En sus categorías se encuentran algunos de los 'totem' actuales de los escenarios. Así, la bergaresa Gabilondo comparte nominaciones con Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, autores del montaje sobre la Guerra Civil '1936', y el poeta y dramaturgo Álvaro Tato, fundador de la compañía Ron Lalá, responsable del texto de 'Burro'. Por su parte la actriz zaldibiarra tiene a su lado nombres de la altura de Aitana Sánchez-Gijón, nominada por su papel en la comedia negra 'La madre', y Toni Acosta que protagoniza 'Una madre de película' donde da vida a una mujer destrozada por la marcha de su hijo.

Esa competencia no les da vértigo. «Una nominación siempre te deja contenta. Al final es como una lotería, pero cuando te toca bailar, como es este caso, te emocionas», comenta Gabilondo, quien reconoce que «es un poco difícil» que se escuche su nombre como ganadora. Su filosofía ante la gala es que «siempre tienes que ir emocionada y no decepcionarte si no ganas».

«El hecho de estar nominados demuestra que no hay espectáculos grandes y pequeños» Mireia Gabilondo Autora, directora y actriz

Garmendia, que no se esperaba «para nada» ser nominada, acude a la ceremonia «con una ilusión tremenda» y «con el 100% de convencimiento de que no me voy a llevar el Talia». Destaca que lo importante «es llegar los tres en equipo. No vamos a sentirnos solos».

'¿Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', una producción del Centro Dramático Nacional y Tanttaka, es una obra para tres actores con cuatro personajes, en la que un psicoterapeuta de éxito con parálisis cerebral tiene a su alrededor dos mujeres con parálisis emocional. «El hecho de estar nominados demuestra que no solo se valoran los grandes montajes, que no hay espectáculos grandes y pequeños y que algo recogido te puede tocar profundamente», comenta Mireia Gabilondo, a lo que Aitziber Garmendia añade que «está bien que algo pequeño sorprenda. Yo mido 1,57 y llevo veinte años trabajando».

«Lo importante es llegar a los premios los tres del equipo. No vamos a sentirnos solos» Aitziber Garmendia Actriz

«Este mundo no es fácil»

«Telmo siempre tiene que hacerse el chulo», bromea Mireia Gabilondo porque el actor zumaiarra es el único que llega a la ceremonia de los Talia sabiendo que saldrá con un premio, el especial por el cambio social y la inclusión en las artes escénicas.

El zumaiarra está «muy contento» por el reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que «este mundo no es fácil, y menos para alguien con tantas limitaciones físicas, que te impiden encajar en muchos personajes». Por eso, espera que este galardón le de visibilidad y sirva que la gente sepa que «Telmo Irureta es actor y se acuerde de mí para algún papel».