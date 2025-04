Manel Fuentes: «Bruce Springsteen estuvo a punto de comprarse una casa en el monte Igeldo»

Manel Fuentes (Barcelona, 1971) es una de las caras más mediáticas de la televisión actual, pero quizá su faceta como cantante no sea tan conocida ... para el gran público, y eso que lleva años actuando con 'Manel Fuentes & The Spring's Team', la banda tributo a Bruce Springsteen. En esta ocasión, llega al teatro Leidor de Tolosa (viernes 25, 20.00 horas), con la única compañía de su guitarra y de su pianista, para hacer un tributo íntimo a la obra del músico de New Jersey.

– ¿Cómo define su espectáculo '¿Por qué le llaman 'The Boss'?

– Este espectáculo nace de una voluntad mía. He escrito un monólogo medio humorístico, con una base absolutamente histórica, para que el público conozca de dónde nacen esas canciones de Bruce Springsteen que han escuchado toda la vida, y conozcan su biografía, con detalles desconocidos para muchos. Y eso que lo puedan hacer en un teatro viendo al presentador de 'Tu cara me suena' contárselo. De hecho es un ejercicio de antiego para que yo desaparezca, aunque también explico historias mías y del programa.

–¿Es un espectáculo dirigido, sobre todo, a los amantes de Bruce Springsteen?

– No, para todo el mundo, los no fans se lo pasarán bien y los fans muy bien, porque seguro que algunas cosas les van a sorprender, seguro que descubrirán cosas que no sabían. Además, siempre intento situar anécdotas del sitio donde tocamos. En el caso de Euskadi, es sabido que es uno de los lugares favoritos del propio Bruce, donde ha tocado en varias ocasiones. De hecho estuvo a punto de comprarse una casa detrás del monte Igeldo pero los propietarios le dijeron que no. Este tipo de detalles, que la gente de la zona a lo mejor no conoce, yo los incluyo en la función. Además, venir a Euskadi es un placer, aquí solemos tener una acogida buenísima, porque es una tierra donde hay mucha gente que le quiere. Y Gipuzkoa es una tierra muy muy de Springsteen.

El espectáculo de Manel Fuentes Lugar: Teatro Leidor, Tolosa.

Fecha: viernes, 25 de abril, 20.00 horas.

Precios: entre 32 y 37 euros.

– ¿Qué temas no van a faltar en la función?

– Yo creo que van a sonar todas, incluso al público le va a sorprender que aparezcan algunos que a lo mejor pensaba que no iba a poderlos ver en directo nunca, pero están porque tienen una razón de ser para contar la historia que cuento. Es un ejercicio exigente a nivel de guion, a nivel vocal y a nivel musical, porque estoy en el escenario con una guitarra, con un piano de apoyo y unas proyecciones hechas específicamente desde New Jersey. Llevamos tiempo con el espectáculo y estoy contento, pero venir aquí es lo más, porque es una de las tierras prometidas del propio Springsteen y donde actuará dentro de unos meses, su única parada en España.

– De sobra es conocida su devoción por Springsteen. De hecho, lidera una de las bandas tributo a Springsteen más reconocidas. ¿Por qué esta vez ha optado por un formato más íntimo?

– Bueno, más que nada porque me permite llegar a más sitios, en otro horario. Es una deuda pendiente que tenía para todos aquellos que quieren llevar a sus nietos o a sus hijos a ver a Bruce. La banda tributo funciona muy bien y es todo energía, pero este espectáculo es un rato de teatro para compartir también con ellos, buscaba ese punto de cercanía, ese hablar de fan a fan con mucha información, entendiendo de dónde vienen las canciones, qué quieren decir las letras... es decir, una serie de cosas que yo creo que nos acercará a todos los que somos seguidores de Bruce.

– En su opinión, ¿por qué Bruce Springsteen es el 'Boss'?

– Eso lo cuento a lo largo del espectáculo. Hay muchas hipótesis pero al final cuento la buena. Lo que sí te puedo decir es que a él no le gusta que cualquiera le llame el 'Boss'. Este es el único spoiler que te puedo hacer.

– ¿Cuándo empezó su devoción por él?

– Cuando me dejó una novia. Yo estaba en lo que ahora diríamos una depresión, no me levantaba de la cama, y la música de Bruce es la que me acompañaba, y claro, en un momento como la adolescencia, donde las canciones parecen más que canciones y donde las letras parece que te las hayan escrito a ti, ahí empezó mi relación. En 1988, le vi por primera vez en directo y ahí ya dije, bueno, es que este tío, comunicativamente es el mejor y le voy a seguir siempre, y así ha sido. Es un artista que no defrauda y ahora ya es una historia de devoción de más de 40 años... y que siga.

– ¿Lo ha conocido personalmente?

– Sí, de hecho le he entrevistado varias veces, y él sabe que hacemos el tributo. Cuando nos saludamos me dice 'How are we', y yo le digo, 'tú bien, yo hago lo que puedo'. La verdad es que en la distancia corta todavía es mejor, si cabe, porque creo que la simpatía y el sentimiento de comunidad que genera es muy grande.

– ¿Y cómo cree que lo consigue?

– Bueno, con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucho talento, con muy buena compañía y una complicidad con el público que no se improvisa, sino que se trabaja día tras días.

– El viernes lo veremos en su faceta como cantante, pero usted es periodista, presentador, humorista, showman... ¿en qué papel se encuentra más cómodo?

– Yo creo que cualquier etiqueta te limita o te hace subrayar cosas que nunca son únicas de una persona, me considero un ser humano, con todos sus errores y con todas sus virtudes. Eso sí, curioso y apasionado con las cosas que me gustan. Y me gusta que aquello que haga o que presente al público esté hecho con todo mi esfuerzo y con toda mi honestidad. Eso es lo único que me propongo siempre que hago un proyecto, ya sea periodístico, musical, teatral o televisivo.

– Desde que apareciera por primera vez en 'Crónicas Marcianas' en 1997 se ha convertido en un imprescindible de la televisión. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

– Mantener la humildad y las ganas de aprender, y ver por dónde evolucionan los diferentes caminos, explorar en algunos formatos... Fíjate que, al final, en el caso de 'Tu cara me suena', tiene mucho que ver con lo que yo ya hacía antes, que es un tío más o menos conocido que se pone en la piel de uno muy conocido y canta.

– Últimamente le vemos presentando programas de entretenimiento. ¿Es en este género donde más a gusto se encuentra?

– Creo que ahora está todo tan revuelto que al final el entretenimiento es de las cosas más honestas que hay hoy por hoy. Lo que prometes es un rato de diversión o de evasión, y hay que cumplir trabajando muy duro... Pero, me parece más honesto y sobre todo, que lo que proponemos es lo que hay. No hay cartas ocultas.

– ¿El periodismo ya lo dejamos un poco más aparcado?

– Sí, de momento sí.