Xavier Novaes, autor de 'La noche de San Lázaro'.

'La noche de San Lázaro', novela negra en la zona oscura de 'La movida'

Xavier Novaes presenta su último libro mañana sábado en la FNAC de Donostia

Teresa Flaño

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:00

Xavier Novaes (Madrid, 1967) se ha dedicado toda la vida a la música, fundamentalmente a organizar conciertos con su promotora Doctor Zhivago, pero siempre ha ... llevado en la sangre el gusanillo de las letras, posiblemente heredado de su padre y de su abuelo, ambos periodistas. Hace algo más de un año plasmó esa inquietud literaria en 'El Alarde', una novela protagonizada por Nerea y Kaintxo, inspirada en la localidad donde veranea desde hace muchos años. Ahora retoma a sus personajes en una segunda entrega «llena de acción, pero con un trasfondo social». Ha escrito la novela en París, donde reside desde hace más de una década.

