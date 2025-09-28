Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Ramón Candelas

'Matar a una booklover', brutales asesinatos e instagramers

Ramón Candelas, afincado en Donostia desde hace años, gana el Premio de Novela Policíaca Francisco García Pavón

Teresa Flaño

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:28

Fue su propia experiencia con un libro anterior 'Víctimos', lo que llevó a Ramón Candelas, un valenciano afincado hace muchos años en Donostia, a escribir ' ... Matar a una booklover', que ha publicado bajo la firma de Ray Candelas. «Se trataba de una novela sobre violencia machista. Lo autopubliqué y no tenía claro si iba a gustar a las mujeres, así que contacté con algunas instagramers para que me dieran su opinión y la reseñasen». De esta forma surgió la idea de un autor novel que entabla una relación con una booklover.

