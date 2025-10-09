El húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025 El escritor, que ganó el Premio Formentor 2024, se embolsará los 980.000 euros con los que está dotado el apreciado galardón de la Academia Sueca

László Krasznahorkai es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 «por su visión». Así lo ha anunciado el secretario perpetuo de la Academia Sueca, Mats Malm, al comunicar este jueves en Estocolmo un fallo que esta vez sorprendió y que respetó la alternancia hombre-mujer que se mantiene desde 2017. László Krasznahorkai, que recoge el testigo de la surcoreana Han Kang, se embolsará los diez millones de coronas suecas (unos 980.000 euros) con los que está dotado el prestigioso galardón de la Academia Sueca.

Krasznahorkai se impuso a candidatos como la china Can Xue, favorita en las últimas ediciones; la canadiense Anne Carson; la australiana Alexis Wright; el anglo-indio Salman Rushdie; el francés Michel Houellebecq; la antiguana Jamaica Kincaid; el argentino César Aira; el eterno candidato japonés Haruki Murakami; el esquivo estadounidense Thomas Pynchon, o el singular Enrique Vila-Matas, el único español que se había colado en las quinielas.

Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula (Hungría), Krasznahorkai recibe el Nobel con 72 años. Recorrió durante años su país tras estudiar en Budapest y ejerció diversas profesiones en pueblos y ciudades de provincias. Novelista y guionista, era uno de los candidatos recurrentes, con una obra monumental en la que destaca la sulfúrica y mordaz 'Tango satánico'. Es una novela de 300 páginas sobre una remota región rural de Hungría azotada por el viento y la lluvia, donde los miembros de una cooperativa llevan una vida anodina en un pueblo fantasmal mientras aguardan a que un milagro les devuelva el futuro. Un día reciben la noticia de que en la carretera que conduce a la aldea se ha avistado al astuto Irimiás, desaparecido hace años y al que daban ya por muerto. Esta diabólica distopía inspiró la película de culto de Béla Tarr y es hoy un clásico contemporáneo por su manera de penetrar en las sombras de la existencia humana. Varias de sus demás obras han sido llevadas al cine.

En Acantilado han aparecido casi todas sus obras: 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río'; los relatos mortales de 'Relaciones misericordiosas' —ocho cuentos que deslumbran por su sagacidad y sentido del humor y ofrecen una síntesis perfecta de la maestría del húngaro—; y la majestuosa 'Melancolía de la resistencia'. Obra maestra del humor negro con la que se presentó a los lectores españoles, retrata un mundo oscuro y totalitario, dominado por fuerzas ciegas e impersonales en una pequeña ciudad de provincias.

En la novela 'Melancolía de la resistencia' (2001) aparece un escenario humano desolador en el que la inteligencia es anulada por la fuerza bruta y la violencia. Acantilado ha publicado en español 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río' (2005), 'Guerra y guerra'(2009), 'Ha llegado Isaías' (2009), 'Y Seiobo descendió a la Tierra' (2015), 'Tango satánico' (2017), 'Relaciones misericordiosas' (2023) y 'El barón Wenckheim vuelve a casa' (2024).

En 2004 recibió el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país, por el conjunto de su obra; en 2015, el Man Booker International; en 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras.

Seis académicos forman el jurado, que cambia cada tres años y que en esta edición ha presidido Anders Olsson, de 76 años. Junto a él deliberaron y votaron Ellen Mattsson, Anne Swärd, Steve Sem-Sandberg, Anna-Karin Palm y Mats Malm. Las actas de sus deliberaciones se conocerán dentro de 50 años.

En los 125 años de historia del Nobel, la Academia Sueca ha fallado el premio de Literatura 117 veces. No se concedió en 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943, y fue compartido en cuatro ocasiones. Ha distinguido hasta hoy a 121 escritores: 18 escritoras —ellas representan un 14,3 % del total— frente a 102 varones, más del 80 % originarios de Europa o América del Norte. En el palmarés hay un claro dominio de la lengua inglesa (31 premiados), por delante de la francesa y la alemana (14) y la española (11).

La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, con el británico Rudyard Kipling como el más joven (41 años) y la también británica Doris Lessing como la más veterana (88 años).

Los ganadores más recientes del premio son Han Kang (2024, Corea del Sur), Jon Fosse (2023, Noruega), Annie Ernaux (2022, Francia), Abdulrazak Gurnah (2021, Tanzania-Reino Unido), Louise Glück (2020, Estados Unidos), Olga Tokarczuk y Peter Handke (2019, edición conjunta, tras no concederse en 2018), Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú-España).

En la nómina de ganadores españoles figuran dos dramaturgos, José Echegaray (1904) y Jacinto Benavente (1922); dos poetas, Juan Ramón Jiménez (1956) y Vicente Aleixandre (1977); y un novelista, Camilo José Cela (1989).

