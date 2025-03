«Es un espaldarazo a mi carrera estar en la antología poética de The New Yorker»

Alberto Moyano San Sebastián Martes, 18 de marzo 2025, 07:30 Comenta Compartir

El poema 'Mayo', de Kirmen Uribe, ha sido seleccionado entre los mejores que la revista The New Yorker ha publicado en sus cien años de ... existencia, según consta en la antología que el prestigioso semanario literario ha editado ahora. Antologado por su editor de poesía, Kevin Young, el volumen de 1.024 páginas 'A Century of Poetry in The New Yorker' reúne poemas de Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Anna Ajmatova, W. G. Sebald, Robert Graves, Anne Carson, Anne Sexton, Wisława Szymborska, Sandra Cisneros, Sylvia Plath o el Premio Nobel Seamus Heaney, entre otros. «Es un espaldarazo a mi carrera ver el poema en el libro del centenario de la revista, rodeado de otros escritos de gente que yo admiro», asegura el escritor.

De Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970), el poema seleccionado para figurar en la antología ha sido 'Mayo', perteneciente a 'Bitartean heldu eskutik' (Ed. Susa, 2001), reedditado en edición bilingüe euskera-castellano dos años más tarde por Visor como 'Mientras tanto dame la mano. «Nunca hacen antologías, así que salir ésta es salir en 'la antología' por antonomasia», explica un feliz Kirmen Uribe. «La siguiente saldrá dentro de cien años», bromea el escritor. El poema, que ha sido traducido a varios idiomas, es el único de un escritor español seleccionado para este número especial de la revista. Ha sido traducido a varios idiomas, como el ruso, el francés o el catalán. En el caso de la versión en inglés, la traducción corre a cargo de Elizabeth Macklin. «El poema reflexiona sobre la agridulce sensación de perder a un amigo por la distancia al tener que mudarse a otra tierra», explica la publicación. Y así es: Uribe dice guardar «un buen recuerdo de la escritura de este poema, en el que trabajé mucho, de noche, cuando vivía en Vitoria», se remonta el escritor dos décadas atrás. «Está hecho de imágenes, de escenas sobre todo de la niñez, y es un paseo que hago por el puerto. Es un poema marino que habla de la pérdida de un amigo que se va a vivir a otros país», algo que el propio escritor hizo años más tarde, concretamente en 2018, cuando recibió la Beca de escritura Cullman de la Biblioteca Pública de Nueva York. Actualmente es Writer in Residence en la Universidad de Nueva York, donde enseña en el MFA de Escritura Creativa en español. «Es curioso porque aborda el tema de la emigración, tan candente ahora en Estados Unidos». Aprender a ser mejor escritor Uribe considera que su inclusión en esta antología es «un espaldarazo a mi carrera y a lo que estoy haciendo en Nueva York, que es aprender a ser mejor escritor y a moverme en el ámbito estadounidense». Además, destaca, «con el plus de haber sido escrito en euskera». 'Bitartean heldu eskutik' supuso la irrupción de Kirmen Uribe en el panorama literario vasco y de inmediato, se convirtió en un fenómeno que trascendió el ámbito en el que habitualmente se mueven los poemarios, para llegar a un público no habitual de este género. Conectó con lectores de todo tipo, y se puede decir que sobre ese libro cimentó un prestigio que desde entonces no ha cesado de crecer, tambièn en otros géneros, como la novela.

