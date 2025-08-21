Donostia reabre su cita de los hallazgos entre páginas con historia y tesoros de papel

Parece mágico, incluso increíble, pero la lluvia llega cuando oye hablar de libros. Como si el cielo mismo quisiera detenerse a hojear las páginas de ... una ciudad que nunca deja de leer. Aun así, y pese a las adversidades —que la organización ya prevé con posibles ajustes en caso de que fuera necesario—, los libros permanecen en sus estantes, y una de las citas más emblemáticas del calendario cultural donostiarra sigue firme. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión vuelve, por cuadragésima vez, a ocupar la Plaza Gipuzkoa.

Este año, en una edición redonda, lo hará desde este viernes hasta el próximo 7 de septiembre, en el corazón de una capital que late con páginas encuadernadas, lomos gastados por el tiempo y hallazgos inesperados. Cerca de 40 stands —librerías de Euskadi, Navarra, Madrid, Valencia, Huesca o León— desplegarán su inventario al aire libre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas: volúmenes centenarios, ediciones raras, libros descatalogados y novelas olvidadas que aguardan a un nuevo lector. Porque esa es la esencia de la feria: dar una segunda oportunidad a las historias.

Asier Muniategi, coordinador de las Ferias del Libro de Euskadi, y José Agustín Iturri, presidente de la Cámara del Libro de Euskadi, han presentado la feria este jueves, en rueda de prensa, y han distinguido la oferta en dos grandes grupos. «Por un lado, el libro antiguo —obras de más de 100 años o ejemplares singulares por su rareza, dificultad de acceso o valor histórico— y, por otro, el libro de ocasión, que ya tuvo su vida en el circuito comercial de novedades y hoy, fuera de catálogo, regresa al escaparate con precios más accesibles». En algunos casos, el coste de los volúmenes apenas llega al 15 o 20% del precio original. «Y no será raro ver títulos por uno, dos o tres euros, rompiendo la falsa profecía de que leer es caro».

Revelan los organizadores que «la novela sigue siendo el género más buscado, pero no el único». La feria ha registrado un creciente interés por libros de historia —sobre todo los centrados en la Guerra Civil, las dos Guerras Mundiales o acontecimientos locales—, por el cine, la gastronomía y el arte, que se consolidan como los géneros ensayísticos más demandados durante los más de quince días que se instalan los libreros en la céntrica plaza donostiarra. También despiertan especial atención los carteles antiguos, las litografías o las primeras ediciones de Baroja o Unamuno, entre otros, pequeños tesoros que convierten cada puesto en un cofre por abrir y por las que los coleccionistas disponen a pagar altos precios.

Más allá del valor económico, hay otro tipo de riqueza que esta feria pone en circulación y no es otro que el valor afectivo. Porque reencontrarse con un libro leído en la infancia, o recuperar aquel título que un día se prestó y nunca volvió, es también un viaje íntimo. «Una nueva lectura convierte en nuevo incluso al libro más viejo», dijo Muniategi con toda la razón.

Lectura en euskera

En paralelo, no escatimaron en datos acerca del contexto editorial vasco, que aporta su propia dimensión a la cita. Euskadi publica en torno a 3.500 títulos al año, de los cuales aproximadamente el 50% son en euskera. La facturación del sector ronda los 66 millones de euros anuales y, a pesar de las dificultades del mercado, la producción se ha mantenido «estable» en la última década, con un crecimiento cercano al 2%. En un ecosistema en transformación, las ferias como esta siguen siendo una plataforma esencial para visibilizar el trabajo de las librerías y las editoriales independientes.

A su vez, la feria también sirve como termómetro de los hábitos de lectura. Desde la pandemia, los índices se han mantenido altos: en 2020 subió 7 puntos y es una cifra que se mantenido hasta la fecha, «lo que al sector le alegra enormemente». Alrededor del 65% de la población vasca lee con regularidad, y en el caso de los jóvenes la cifra sube notablemente, rompiendo el esquema de que los jóvenes no leen. En contra de los tópicos, los datos demuestran que los adolescentes sí se dejan llevar por el placer de la lectura, especialmente en periodos de vacaciones. El libro, más que nunca, se confirma como una compañía presente, viva y adaptable.

Además de fomentar la lectura, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión pone en valor la experiencia de pasear, de detenerse, de dejarse llevar por el azar. No hay algoritmo capaz de recomendar lo que el olfato y el tacto descubren en una caseta. Cada visita es una expedición, un pequeño acto de resistencia contra la inmediatez. «A diferencia de las librerías, los stands con libros de segunda mano es una oportunidad para descubrir lecturas y dejarse llevar. Ir sin ninguna expectativa y encontrarte un libro que no esperabas o una lectura que creías olvidada es, sin duda, un placer», relata Muniategi.

Una buena lectura resiste a todo y a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, las páginas están hechas para resistirlo todo: el tiempo, el paraguas e, incluso, el olvido. Y también para volver, cada año, a su cita con la ciudad.