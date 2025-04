El libro de Urtzi Reguero (Zizurkil, 1988) 'Ni la mitad te creas. Mitos, verdades y algunas curiosidades más sobre el euskera' (Athenaica Ediciones) desmonta las ... fantasías que con el tiempo se han generado en torno a la lengua vasca y que han demostrado una resistencia al conocimiento a prueba de todo. En opinión de Reguero, el euskera no es ni tan antiguo, ni se ha mantenido tan intacto, ni ha permanecido sin contacto con otras lenguas, como sostiene parte del imaginario popular. Publicado en diciembre, el libro del filólogo y profesor de la Facultad de Educación y Deporte de la UPV/EHU va ya por su tercera reimpresión.

– Es el libro que le hubiera gustado leer de joven, confiesa en la introducción.

– Así es. Con catorce o quince años ya tenía claro que quería estudiar Filología Vasca e iba leyendo cosas. Hacía búsquedas en internet, compartía información con un pariente cercano, pero no encontraba una fuente fiable para saber más sobre el pasado de la lengua.

– Un pasado que en el imaginario popular mezcla épica y misterio, un cóctel bastante volátil...

– Claro, claro... Leímos cosas como que 'aizkora' viene de 'aiz' y 'gora', lo cual significaba que el euskera ya se hablaba en el Paleolítico y claro, luego llegas a la Universidad y resulta que no, que esa palabra tiene 2.000 años y viene del latín. El conocimiento te desmonta al final esa mitología que ha arraigado en la sociedad.

– Sin embargo, fuera de la universidad y en el ámbito social, ¿es complicado combatir los mitos con conocimientos?

– La divulgación es una tarea difícil porque te enfrentas a ideas muy arraigadas en la sociedad. Lo que pasa con el euskera es que al ser una lengua minoritaria y aislada genéticamente, ha habido mucha mitología y mucho romanticismo. Cuando a alguien con esas ideas le dices que el euskera es una lengua normal y corriente, como el resto de las que hay en el mundo, le escuece un poquito.

– Desmonta en su libro el mito de la antigüedad del euskera.

– No se puede hablar de lenguas antiguas y modernas en términos absolutos. Usted y yo sabemos en qué día nacimos y puede que hasta la hora, pero las lenguas no surge del vientre de una madre, sino que evolucionan, cambian y a partir de cierto número de cambios, se puede decir que es otra lengua. Por ejemplo, sabemos qué es el castellano y qué el latín, y que el primero surgió del cambio y la evolución del segundo. El latín de hace 2.000 años y el castellano actual son diferentes, pero siguen siendo la misma lengua, muy evolucionada y cambiada. Y lo mismo pasa con todas las lenguas del mundo, incluido el euskera, que en estos últimos 2.000 años ha cambiado y mucho. Lo que no sabemos es cómo se le llamaba a esa lengua hace veinte siglos. Es una constante que van cambiando, no algo que surge y nace. Hablar de la edad absoluta de las lenguas es muy difícil. Se puede hablar de la edad relativa, de cuándo llegó el latín a la Península Ibérica, de cuándo se empezó a hablar euskera en tal zona o cuándo se dejó de hablar, pero no podemos decir que una lengua sea más antigua que otra porque no tenemos una fecha de nacimiento.

– Otro mito:es una lengua que se mantuvo desconectada de otras.

– Tampoco es verdad. Que sepamos, durante los últimos 2.000 años el euskera se ha hablado en el norte de la Península Ibérica y en el sudeste de Francia, una zona de paso. Para ir de la Península a Europa o al revés, puedes cruzar caminos a 4.000 metros de altura o pasas por la costa labortana hacia Gipuzkoa. El euskera ha mantenido contacto con lenguas celtas, con el latín y sus 'hijas', como el castellano, el romance navarro, el occitano, el francés, el gascón y también el árabe porque tenemos muchas palabras tomadas de ese idioma. No ha sido una lengua aislada en el sentido de haber tenido contacto con otras.

– También aborda la cuestión del batua, que tantas hostilidades despierta.

– El euskera batua es una variedad estándar, como las que tienen todas las lenguas que nos rodean, como el francés, el castellano, el catalán o el inglés, que a su vez, también tienen dialectos. La variedad estándar es la que se utiliza en los ámbitos académico, administrativo o en los medios de comunicación y sirve para contextos más formales. Es algo necesario y en el caso del batua, nos ha servido para atraer a nuevos hablantes.

– ¿Y para que sobreviva también?

– También para eso el batua es necesario porque si no tienes un modo establecido de escribir, al final tiendes a utilizar otra lengua que esté más arraigada en el ámbito de la escritura.

– Todos estos mitos, ¿se han utilizado al servicio de algunos 'relatos'?

– Al final, todos los nacionalismos crean su pasado, sus leyendas y sus mitos, y el nacionalismo vasco ha utilizado el euskera. En su momento, el euskera se utilizó para demostrar que los vascos éramos los españoles más puros. A partir del siglo XIX, el nacionalismo vasco lo utilizó para decirnos que éramos diferentes, o sea, que sí ha tenido un uso ideológico político para marcar una diferencia respecto a 'otros'.

– ¿Cree que estos mitos mantienen su vigencia o han remitido, quizás por desinterés?

– Yo creo que muchos perviven. De hecho, en el libro recojo ejemplos sobre el mito de la antigüedad de la lengua procedentes de los siglos XVI, XVIII y XXI, con personas conocidas del ámbito político y literario, euskaldunes que todavía tienen arraigada esa idea de que el euskera es una lengua milenaria.

– Ahora se escuchan más quejas sobre la 'corrupción' de la lengua a partir de préstamos, construcciones sintácticas que mezclan el castellano...

– Sí, el tema de la 'corrupción' de la lengua es algo recurrente que aparece en cada generación. En época latina, tenemos testimonios de personas mayores riñéndoles a los jóvenes por hablar mal y ahora, en el siglo XXI también se lanzan mensajes de que la juventud habla mal. Eso es la lengua cambiando constantemente. Nosotros no hablamos como nuestros abuelos ni en euskera, ni en castellano, ni en ninguna otra lengua y, claro, una persona mayor que ve que los jóvenes hablan de otra manera piensa que lo hacen mal. Y es natural porque la lengua que no cambia es la lengua que está muerta.

– En su libro, ha compatibilizado el rigor con el desenfado para amenizar la lectura, huyendo del academicismo...

– El libro está orientado a un público que no tenga por qué saber euskera, ni tenga formación lingüística en Filología Vasca. Está escrito para un público general, usando el conocimiento que nos ofrecen las investigaciones científicas, pero adaptado para que resulta más comprensible.

– ¿Ha percibido algún tipo de irritación con las tesis que sostiene en este trabajo?

– De momento, la respuesta ha sido muy positiva y vamos ya por la tercera reimpresión. Estoy muy contento con la recepción que ha tenido el libro.