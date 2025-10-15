LABO XL pone el foco en producciones contemporáneas basadas en la tradición

La séptima edición del festival LABO XL pone el foco en las producciones que, trabajando en lo contemporáneo, tienen su base en las tradiciones, las ... raíces y el folclore. «Es un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad: la vuelta a casa, a lo local, al cuidado, a la cercanía. La búsqueda de saber quiénes somos», explican sus promotores Ion Estala, director y Ana Barrantes, jefa de producción.

LABO, que en esta ocasión se celebrará entre el 13 y el 16 de noviembre, surgió en 2017 de la mano de la compañía de danza NODE, con el objetivo de crear espacios abiertos donde las artes escénicas contemporáneas (danza, teatro y circo), y sus procesos creativos, tengan un lugar donde representarse.

La inauguración correrá a cargo de Garazi Egiguren de Komorebi Produkzioa con su pieza 'Zuloa'. Esta artista tolosarra, que tabién protagoniza el cartel de la edición, recibió un apoyo directo a través de un programa para la creación que impulsa el festival junto a Tabakalera. En la puesta en escena contará con el apoyo de Ines Osinaga de Mauriziakezdauinorhil.

El programa se compone de propuestas de artistas locales, nacionales e internacionales, dando espacio y voz a mujeres creadoras y a propuestas en euskera. Se centra en obras escénicas de artistas jóvenes y veteranos, especialmente en nuevas dramaturgias de danza, teatro y circo.

Desde piezas para toda la familia a más adultas, el objetivo es llevar las artes escénicas a todos los públicos posibles. Esta edición cuenta con 23 compañías con 18 espectáculos (6 estrenos absolutos, 2 estrenos nacionales y 8 estrenos en Euskadi), 3 muestras de procesos de creación y, además, 3 jornadas profesionales.

Un año más, LABO XL sigue prestando atención a la formación, la mediación y la sensibilización; por ejemplo, el bailaor de flamenco contemporáneo Álvaro Murillo presentará su publicación editorial 'El movimiento como pensamiento'.

En colaboración con Gipuzkoako Dantzagunea, el festival contará con dos grandes espacios de creación de nivel internacional : La Nau Ivanow y El Graner. Además, la creadora vasca Myriam Perez Cazabon presentará su pieza 'Entzuten nauzu?' que transita entre espectáculo y taller participativo de movimiento.

Durante los cuatro días tomarán parte 23 compañías con un total de 64 artistas, de los que casi dos tercios son mujeres. Las actividades se dividirán en 19 espectáculos de danza, 2 de teatro y 1 de circo; tres procesos de creación, 2 conciertos en directo y la proyección de una película.

El proyecto LABO nació con la premisa de buscar, identificar y añadir espacios no convencionales a la red de espacios de exhibición para que así, las compañías y sus espectáculos puedan tener más lugares donde poder representarse y fomentar, por tanto, la contratación. LABO XL utiliza los espacios que conforman el universo de Tabakalera, Kutxa Fundazioa y Gazteszena.