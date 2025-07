Mike Love, cantante de 'The Beach Boys': «Las canciones de la banda siempre tienen una energía especial que traemos a San Sebastián»

Marcela Salazar San Sebastián Martes, 22 de julio 2025, 00:02 Comenta Compartir

'Wouldn't It Be Nice', 'Good Vibrations', 'Surfin' U. S. A' y 'God Only Knows', son solo algunos de los grandes éxitos que podrá ... escuchar el público que asista al concierto que The Beach Boys ofrecerá mañana a las 18.30 horas en el Kursaal.

Así lo asegura el propio Mike Love, uno de los miembros fundadores que todavía forman parte de una de las bandas más importantes en la historia de la música, comparada solamente con los británicos y coetáneos The Beatles y The Rolling Stones. Y es que Love, el primo de 84 años de edad de los tres hermanos Denis, Carl y el recientemente fallecido, Brian Wilson (un tema sobre el que ha preferido no hablar), admite en una conversación por teléfono con este periódico que esta será su «primera vez» tanto en el Jazzaldia como en San Sebastián. La primera de las cinco paradas que el grupo formado en 1961 hará en España dentro de su gira 'Endless Summer Gold Tour'. Sitges, Roses, Cádiz y Marbella serán las siguientes. Love admite estar «muy emocionado» por su visita a San Sebastián y por la gira, en general. «Nos encanta viajar porque nos encanta la cultura, el idioma, la arquitectura y la historia de los lugares, además de tener la oportunidad de ver como nuestra música es tan popular en todo el mundo», confiesa amable y alegre el cantante músico y escritor estadounidense. La pregunta era obligada. ¿Echará de menos no tocar en la playa?, el medio natural al que se vincula al grupo por su nombre, su género 'surf rock' y sus canciones. «Siempre es agradable tocar al aire libre durante el verano», asegura Love, que la 'verá' casi desde el escenario. La playa es «el lugar perfecto para nuestro tipo de música, pero estar en el interior también cuenta con una gran ventaja, ya que la acústica es mejor y confío en que lo será en el auditorio» del Kursaal, donde el grupo caracterizado por sus armonías vocales podrá ofrecer el mejor sonido. El cantante no visitará la capital guipuzcoana en solitario, sino que lo hará junto a Bruce Johnston, teclista, bajista y músico que integra también la banda desde 1965 y que formó también el dúo Bruce & Terry'. Además, les acompañan Brian Eichenberger, Tim Bonhomme, Jon Bolton, Keith Hubacher, Randy Leago, John Wedemeye y de su hijo Christian Love. «Mi hijo Christian también canta con nosotros, de hecho estoy deseando que el público le escuche cantar 'God Only Knows' del álbum 'Pet Sounds'», destaca sobre el disco publicado en 1966 y considerado como el disco pop más importante de la historia de Estados Unidos. «Mi hijo hace un trabajo estupendo y la canción suena preciosa con su voz. Creo que esa es la que mejor canta», bromea. El cantante también confiesa estar emocionado porque «crecí en el sur de California, así que aprendí castellano y lo estudié un poco en la escuela y por fin podré ponerlo en práctica». Al preguntarle qué canción le hace más ilusión cantar, Love contesta sin dudar: 'Pisces Brothers'. Una canción de su álbum como solista 'Unleash The Love' y que, según explica, trata sobre su visita a la India junto al 'beatle', George Harrison, en el año 1968. En concreto, a Rishikesh, «donde el Ganges nace en el Himalaya y se practica la meditación trascendental», que según cuenta, es algo «muy especial en su vida». Con Stamos, el 'padre forzoso' El concierto que The Beach Boys ofrecerá en el Jazzaldia también contará con un invitado especial: el actor, productor y músico estadounidense John Stamos, que actuará como guitarrista y cantante junto al resto de los miembros de la banda. Stamos, actor muy popular por su participación en numerosas series y principalmente en 'Padres forzosos'. Stamos mantiene una relación con The Beach Boys desde el 4 de julio de 1985, cuando participó por primera vez en un concierto de la legendaria banda frente al Monumento a Washington, seguido en directo por casi un millón de personas. Desde entonces, el actor y músico ha buscado acercar la música atemporal de los Beach Boys a las nuevas generaciones, tanto en su exitosa serie de los al grupo en la exitosa serie de los años 90 y en otras producciones televisivas posteriores. Ampliar The Beach Boys' en un concierto en 1964. Michael Ochs Archives (Disney+) Destaca también la interpretación de la canción 'California Dreamin' que fue parte de la cuarta temporada de la popular serie 'Stranger Things' y también ha servido para acercar su música a las nuevas generaciones, así como el estreno de su documental lanzado por Disney+ en 2024. Y es que «los clásicos de 'The Beach Boys' siguen transmitiendo una energía especial, que intentaremos llevar también a San Sebastián», asegura Mike Love, que hoy comparecerá ante los medios .

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión