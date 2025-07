Viaje a lo inesperado

Uno de los flamantes Premios Donostiako Jazzaldia 2025 ofreció este sábado su actuación más calmada. Marc Ribot presentó en la pinacoteca donostiarra ese particular 'Unplugged' ... lejos de los excesos de sus formaciones eléctricas, donde a sus furiosos rasgados se unen unas baterías impresionantes y unas no menos flipantes líneas de bajo.

Sacando de escena el habitual piano que suele presidir este escenario, Ribot y su guitarra ofrecieron 75 minutos bien gozosos, con el autor empezando su set sin saludar (luego ya charlaría por el micrófono del instrumento) en una pose de encorvado intérprete.

Poco importa que los temas fueran de Louis Armstrong o John Coltrane. O que atacara el estándar 'Everything Happen To Me' mientras recuperaba al maestro Frantz Casseus. Todos ellos fueron simples baldosas de salida, espacios desde los que saltar hacia mundos insospechados.

Marc Ribot Solo Intérprete: Marc Ribot.

Lugar: Museo San Telmo (Donostia).

Día: 26-07-2025.

Asistencia: Lleno, unas 150 personas.

Porque de esos tacos de salida partieron un montón de breves viajes que buscaron las cosquillas de cuerdas y maderas. Su inquietud ofreció fogonazos que volaron desde el flamenco hasta el blues polvoriento pasando por el clasicismo, los golpes hard rock, el impacto expresionista y las pinceladas de folk con trazas de aires mediterráneos. Sin olvidar el jazz, claro.

Instantes que llegaron y se fueron, en esas fracciones mencionadas, ajustados a lo que se supone eran canciones. Pero a Marc Ribot le sobran las ataduras. Olvidados los habituales amplificadores quedó la originalidad del golpeo, esa pureza maleable que en sus manos es un arte.

Este sábado había que dejarse llevar en ese viaje por los cielos de la creatividad, sin buscarle corsés. Quien así lo hizo gozó sobremanera.