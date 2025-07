«El humor nos salva y ayuda a salir de muchos agujeros»

La compañía donostiarra Tanttaka regresa al teatro Principal de San Sebastián con una comedia con fondo dramático que incide en las diversas formas de la ... discapacidad, tanto física y psíquica como emocional, sin caer en el tópico ni en la lástima. El espectáculo, que tiene a Mireia Gabilondo como autora, directora y también actriz junto a sus dos compañeros, Aitziber Garmendia y Telmo Uruteta, nace del deseo de esta creadora de seguir explorando desde el humor y la ternura las relaciones humanas atravesadas por la diferencia.

Euskera Del martes 8 al jueves 10 de julio.

Castellano Del viernes 11 al domingo 13 de julio.

Lugar Teatro Principal de Donostia.

Hora 20:00 horas.

Precios 22 y 26 euros.

Tras el éxito de 'Sexpiertos', que también contaba con Irureta y Garmendia como intérpretes y tocaba el tema de las relaciones sexuales en personas con discapacidad, la directora de aquel y este espectáculo se quedó «con ganas de seguir trabajando con los dos actores. Nos entendemos, nos reímos, nos emocionamos juntos y eso es oro», asegura.

De esa química nace 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?', que se representa desde el martes hasta el jueves, y la versión en castellano, 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', que estará en cartel el fin de semana, del viernes 11 al domingo 13 julio. Las representaciones son en el Principal a las 20.00.

Doble personalidad

En la obra se entrelazan cuatro personajes, encarnados por tres actores, con el recurso dramático de la doble personalidad como clave narrativa. Un psicólogo de éxito con parálisis cerebral, una joven en depresión severa cuya mente crea un alter ego con discapacidad intelectual, y una psiquiatra con una crisis personal y profesional, reflejan distintos modos de vivir la limitación desde lo físico hasta lo espiritual.

«Casi pasa desapercibido que Telmo Irureta tenga una parálisis cerebral en la vida real. Su personaje es el de un gran terapeuta que, simplemente, va en silla de ruedas. Pero por sus maneras, su forma de atender, de escuchar o de lo que sea, se ha convertido en un gran psicólogo», explica Gabilondo.

Aitziber Garmendia encarna a dos personajes. Uno es Lucía, a la que la directora dibuja como «una chica joven que en este momento tiene una depresión muy fuerte y está con una parálisis emocional, vive encerrada en su casa y no puede hacer frente a su vida». Le surge una doble personalidad, que se llama Yoldi y es todo lo contrario. «Es una mujer con parálisis intelectual, que no se sabe qué tipo de parálisis es, pero le cuesta un poco hablar. Es un personaje muy directo, con gran libertad, dice todo el rato lo que piensa».

El tercer personaje de la función es Martina, a la que da vida la propia Gabilondo. «Es una psiquiatra con mucho reconocimiento que recibe una importante noticia que tambalea su oficio y hasta su licencia como psiquiatra. Me gusta decir que Martina sufre una parálisis metafísica».

Cree Mireia «que muchas discapacidades parten de una parálisis que a veces es temporal. Pensar que se puede salir de ahí me parece bello». El humor y el dolor no le parecen excluyentes, por eso califica esta obra como «muy divertida, pero también trágica ya que hablamos del suicidio, de la angustia, de la frustración». La comicidad que desprende la función utiliza a veces toques de humor negro «compartido con Telmo porque él lo permite, porque se ríe de su situación y porque su forma de estar en el mundo es un ejemplo de coraje cotidiano».

Telmo Irureta, que ganó el Goya en 2023 por su papel en el largometraje 'La consagración de la primavera', es para Gabilondo «un tesoro escénico. Con movilidad muy limitada y total dependencia física, ofrece una vitalidad y una energía escénica que desarman. Trabajar con Telmo es una lección de vida constante. Necesita ayuda para todo, pero su capacidad de transmitir, de hacer reír y de provocar emoción es inmensa».

La risa y la empatía

El espectáculo se representó en DFeria y es una coproducción entre el Centro Dramático Nacional y la compañía donostiarra. «No va sobre la discapacidad -asegura Gabilondo- sino sobre la vida; sobre cómo cada uno lidia con sus límites, con sus sombras, con sus heridas. Y lo hace desde la risa, desde la humanidad más cruda y desde la empatía. El hecho de que uno de los personajes tenga una discapacidad visible no condiciona la historia, sino que la enriquece».

Reconoce que siempre se ha sentido atraída por la complejidad de la mente. «Estuve a punto de estudiar psicología. Me interesan las personas 'diferentes' que ven el mundo desde otros prismas. Siempre me han hecho gracia los chistes de locos, quizá porque la frontera entre cordura y locura es muy fina. El humor es una gran pista para entender cómo funciona una mente. Me gustaría seguir trabajando con estos dos intérpretes y seguir indagando en estos temas, sobre todo desde la risa porque el humor nos salva y nos ayuda a salir de muchos agujeros».