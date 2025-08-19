Gipuzkoa atrae más oferta de teatro, danza y bertsolaris

Euskadi vive un auge cultural que refleja «la solidez y vitalidad del sector», según el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe. El informe Análisis de la ... Programación Cultural en la CAV que ha elaborado el Observatorio Vasco de la Cultura del Gobierno Vasco a partir del universo completo de eventos publicados en la plataforma Kulturklik entre enero y junio de 2025, ha registrado 11.300 actividades culturales en el primer semestre, un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Más de 60 eventos diarios entre conciertos, teatro, danza, exposiciones y bertsolaris consolidan a Euskadi como un territorio cultural vibrante y en crecimiento constante. Las autoridades hacen una «lectura positiva de los datos obtenidos. Son una clara muestra de que la cultura sigue siendo un eje central de nuestra sociedad, y queremos seguir apoyando a los profesionales, colectivos y agentes culturales que la hacen posible día a día», añade Iturbe sobre los resultados.

de las actividades culturales en Euskadi han sido gratuitas y, también el 38%, en euskera 38%

de los eventos de bertsolaris celebrados en Euskadi fueron en Gipuzkoa 50%

En este panorama, Gipuzkoa destaca sobre todo como sede de eventos relacionados con el teatro, la danza y los bertsolaris, que en proporción a su población son los más numerosos. Casi cuatro de cada diez actividades culturales, 38,9%, de las programadas en Euskadi se celebraron en el territorio. Aunque Bizkaia concentra un 44,5% y Araba un 15,6 %, la oferta guipuzcoana se distingue por su calidad, diversidad y por la proporción de eventos en euskera.

Esta vitalidad no solo se observa en las capitales, sino también en municipios más pequeños, gracias a una decidida apuesta por la descentralización. Casas de cultura y espacios municipales se han convertido en puntos clave que enriquecen la vida comunitaria y el panorama cultural de las localidades.

Teatro, danza y bertsos

El informe destaca un crecimiento sostenido en los cinco grandes ámbitos: conciertos, teatro, danza, bertsolarismo y exposiciones, con un 38% de los eventos programados en euskera, al igual que los actos en vivo que han sido gratuitos, cuyo porcentaje también es del 38%, evidenciando el compromiso social del sector por hacer que la cultura sea accesible para todos los públicos.

Por ámbitos, los conciertos fueron la actividad más frecuente en Euskadi, con un 25% del total. Una suma de 2.831 actuaciones, un 3,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. Le siguen los espectáculos de artes escénicas y circo con 2.217 funciones, de las cuales el teatro representa el 19,6% del total de eventos –un 2,6% más que en el mismo periodo del año pasado–.

La danza ha mantenido también una buena representación, con 491 funciones –un 2,6% más–, de las cuales el 60% de las funciones correspondió a danza contemporánea y un 30% a danza tradicional. El bertsolarismo, con 531 actuaciones, sigue siendo una seña guipuzcoana, ya que es el territorio que mayor número de eventos ha celebrado en el primer semestre. Representó el 4,7% de la actividad. Por último, las 725 exposiciones supusieron un ligero crecimiento respecto a 2024.