Imagen virtual de la futura Atenea Plaza. KUTXA FUNDAZIOA

Un futuro que pasa por la renovación de los espacios de Kutxa Fundazioa

La entidad tiene previsto acometer este otoño las obras para reformar los más de 6.000 metros cuadrados de los que dispone en el edificio

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05

El futuro de Tabakalera pasa en parte por la replanificación que Kutxa Fundazioa realizará de los cerca de 6.300 metros cuadrados de los que ... dispone en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Con quince millones de euros de presupuesto, el proyecto Atenea tiene previsto abrir sus puertas en otoño del próximo año, con nuevos espacios expositivos como Zientziabidea (1.102 metros cuadrados), que abordarán el conocimiento científico mediante «recursos hipermedia» y que, de alguna forma, cogerá el relevo del Eureka! Zientzia Museoa.

