Un futuro que pasa por la renovación de los espacios de Kutxa Fundazioa

El futuro de Tabakalera pasa en parte por la replanificación que Kutxa Fundazioa realizará de los cerca de 6.300 metros cuadrados de los que ... dispone en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Con quince millones de euros de presupuesto, el proyecto Atenea tiene previsto abrir sus puertas en otoño del próximo año, con nuevos espacios expositivos como Zientziabidea (1.102 metros cuadrados), que abordarán el conocimiento científico mediante «recursos hipermedia» y que, de alguna forma, cogerá el relevo del Eureka! Zientzia Museoa.

Repartidos entre las plantas 0, 1 y 4, Atenea dispondrá de una superficie de alrededor de 6.300 metros cuadrados. En la planta 0 se creará Jakinbidea que, con 294 metros cuadrados, será un espacio hipermedia dirigido a la práctica de la curiosidad, concebida como motor del conocimiento para los más jóvenes. También en esa planta se ubicará Artebidea (821 metros cuadrados, con vocación de ser una sala de exposiciones artísticas de creadores del territorio. La primera planta seguirá acogiendo la sala de espectáculos Kluba, pero será la cuarta planta el espacio que incorporará más novedades.

Se mantendrá el Auditorio Ruiz Balerdi y la Biblioteca Doctor Camino, que alberga volúmenes de gran valor histórico y, por otro lado, se acometerá una gran transformación para acoger nuevos espacios como son Ezagutza KM0 (377 metros cuadrados), Zientziabidea (1.102 metros) y Hazitegia (484). Zientziabidea será un espacio expositivo para el abordaje del conocimiento Steam mediante recursos hipermedia destinados a explorar, a hablar de ciencia desde las ciencias, a dialogar con el arte y con las humanidades.