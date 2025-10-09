Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'50 urte ba(GA)rik'

Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren omenezko erakusketa antolatu du

'50 urte ba(GA)rik' izenburupean

J. A.

Osteguna, 9 urria 2025, 11:39

Comenta

Euskaltzaindiak Gabriel Aresti idazle bilbotarraren omenezko erakusketa antolatu du Bizkaiko Foru Liburutegian, Bilbon, '50 urte ba(GA)rik' izenburupean, eta azaroaren 7ra arte egongo da ikusgai. Arestiren kontu autobiografikoak ageri dira bertan, baita bere lanen lagin «deigarri bezain interesgarriak». Idazlearen ahotsa entzuteko aukera ere ematen du.

2025ean 50 urte bete dira Gabriel Aresti idazle eta euskaltzain urgazlea hil zela, eta, urteurrenaren harira, egitarau oparoa antolatu du euskararen akademiak «XX. mendeko euskal idazle berritzaileenetako bat izan zena omentzeko eta beronen ekarria goresteko». Besteak beste, ekaineko Bilboko Txistularien Bandaren kontzertu edota ondoren heldu diren ardunaldi, liburu aurkezpen eta bestelako musika emanaldiak

Erakusketa «bitxi bezain deigarria» dela azaldu dute '50 urte ba(GA)rik'. Aresti bera eta beronen lanak ezagutzera ematea du xede, eta, bide batez, Arestiren ekarria balioan jarri, hots, «beronen lanak duen meritua aitortu, balioetsi eta ezagutarazi, Arestik euskal literatura modernizatzeko eginiko ahalegina gogoraraziz eta euskararen batasunaren hastapenetan izan zuen eragina eta ikuspegi zorrotza nabarmenduz».

Aipu, deskribapen eta poema lagin gehienak 'Harri eta herri' (1964), 'Euskal harria' (1967), 'Harrizko herri hau' (1970) eta 'Azken harria' (1976) poemarioetatik jaso dira, baina 'Egan' eta 'Anaitasuna' aldizkariak ere arakatu dira, Arestiren jatorrizko testuen bila, haren idazkera zehatza agertuz, «garai hartako euskara batuaren ahalegina», adituek behin eta berriz azpimarratu izan duten bezala.

Baina baita itzulpenak -'Don Kixote Mantxako' eleberriko lehen zortzi kapituluak euskaratu- zituen, Susak 1986an argitaratuak, 'Oilarganeko etxola batean' bezalako antzerki piezak edota Bilbori eta bere emazteari emandako poema ederrak. Beste askoren artean, noski.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren omenezko erakusketa antolatu du

Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren omenezko erakusketa antolatu du