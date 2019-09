Erlea Maneros, artista elegida para la segunda edición de Museo Bikoitza Erlea Maneros Zabala es la artista elegida por Ibon Aranberri para la segunda edición de Museo Bikoitza. / San Telmo Museoa Ibon Aranberri, artista de la primera edición, ha elegido a Maneros porque «su práctica se adapta bien a la complejidad del museo» PATRICIA RODRÍGUEZ Martes, 10 septiembre 2019, 13:28

El Museo San Telmo ha puesto en marcha la segunda edición de Museo Bikoitza, un programa que incorpora al museo intervenciones de artistas invitados. El objetivo, propiciar a una serie de relecturas de la colección y del relato museográfico por parte de artistas del entorno. El resultado, doce meses de trabajo que se recogen en la instalación 'Itzal marra' (Línea de sombra), obra de Ibon Aranberri, primer artista que participó en la primera edición de Museo bikoitza y que presentó el pasado junio.

San Telmo Museoa ha anunciado este martes que Erlea Maneros Zabala será la artista que realizará una intervención en el museo en el marco de la segunda edición de Museo Bikoitza. Maneros Zabala ha sido invitada a participar por Aranberri, ya que una de las características principales del programa es que el artista de la anterior edición escoge al siguiente. Ibon Aranberri ha optado por Erlea Maneros, entre otros motivos, porque «las investigaciones realizadas y técnicas utilizadas durante su carrera se adaptan a la complejidad del museo, por su capacidad de crear nuevos imaginarios relacionando diferentes hilos y archivos, y porque su visión del museo desde la distancia (vive en el extranjero) enriquecerá el resultado».

Según ha destacado el artista, «me ha tocado ser el primero del programa, y, necesariamente, mi paso se ha convertido en una especie de ensayo para lo que está por llegar. Por ese motivo, más que un nuevo comienzo cada año, lo importante puede ser la transmisión entre una participación y la siguiente. Compartir los descubrimientos y puntos de vista, y al mismo tiempo, marcar diferencias. Siendo la estructura del museo la misma, la mirada y subjetividad de cada persona le dará un significado único».

Aranberri ha afirmado no tener dudas a la hora de proponer a la artista bilbaína. «Además de que su sólida trayectoria es notable, las investigaciones realizadas y técnicas abordadas en su práctica se adaptan bien a las complejas y numerables estructuras del Museo San Telmo. Es destacable la destreza demostrada en varios de sus trabajos para crear nuevos imaginarios entrelazando diversos archivos e hilos. En comparación con la cercanía que he marcado yo, Erlea es una artista que vive lejos geográficamente. Sin embargo, conoce a la perfección el paisaje cultural de Euskal Herria, su pasado y presente. Estoy seguro de que esa distancia funcionará bien en San Telmo, y que aportará resultados relevantes, para sacar a relucir códigos que, a menudo, los que estamos aquí no percibimos», ha añadido.

Publicación 'Línea de sombra'

Además de anunciar el nombre de la artista para la edición 2019/2020, Ibon Aranberri ha presentado el proyecto de publicación vinculado a Línea de sombra, que ha querido crear para cerrar su ciclo. La publicación tendrá forma de un libro de artista de gran tamaño y de edición limitada. El punto de partida será el carácter geométrico y gráfico de la obra, a modo de continuación, y reflejará el proceso de creación de Línea de sombra a través de la forma del libro, sus textos, fotos y diseño.