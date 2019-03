El día después del ataque zombi

Al cierre de esta edición, era imposible verificar el alcance de la ofensiva zombi que se cernió anoche sobre San Sebastián, ya que hasta bien entrada la madrugada muertos vivientes y vivos que pretendían mantener ese estado seguían jugando al corre que te pillo por las calles aledañas al Kursaal. La Survival Zombie, evento itinerante de supervivencia organizado por World Real Games, una compañía especializada en trasplantar a la realidad mundos ficticios, ha sido una de las novedades de la tercera edición de ComikD, el Salón del Cómic y el Manga de San Sebastián, que cerrará sus puertas esta tarde después de tres jornadas trepidantes.

Cumpliendo las previsiones, Survival Zombie, que en sus más de 260 ediciones ha movilizado a decenas de miles de personas, atrajo finalmente a cerca de un millar de participantes. Los inscritos, la mitad locales y la otra mitad foráneos, entre los que se encontraban un centenar de jugadores fieles que no se pierden una cita, asumieron mayoritariamente el rol de supervivientes. Entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, han tenido que ir superando diversas pruebas, evitando al mismo tiempo ser atrapados y 'contagiados' por la treintena de zombis convenientemente caracterizados que salieron a darles caza.

Para evitar que la ficción y la realidad se dieran de bruces a unas horas en las que una chispa puede convertirse rápidamente en hoguera, en este estreno donostiarra la Survival Zombie evitó las zonas de la Parte Vieja con una vida nocturna más intensa y desplegó el juego en áreas más tranquilas. Un juego que ha aterrizado en San Sebastián con vocación de continuidad y con una versión de la que se han excluido los elementos más molestos pero que, en cualquier caso, ha ofrecido a cientos de personas la posibilidad de pasar la noche prácticamente en vela emulando a los seguidores de Rick Grimes.

Todos los mundos

Aunque J. R. R. Tolkien, George R. R. Martin. H. H. Lovecraft o J. K. Rowling puedan ser algunas referencias literarias idóneas para el Salón del Cómic y Manga, una frase adecuada para describir al ambiente de ComikD se atribuye al poeta surrealista Paul Éluard, de quien se dice que dijo que «hay muchos mundos, pero todos están en este».

Casi todos los mundos posibles, y aun más los imposibles, están en un Kursaal aprovechado hasta la última sala, convertido en un laberinto que guarda sorpresas en cada recoveco, y en el que se orienta con sorprendente facilidad un público acostumbrado a transitar por la Tierra Media o a superar los desafíos de Fortnite, un juego del que, por cierto, se está jugando un campeonato muy concurrido.

Hoy se disputará, en la modalidad 'pasarela', la segunda parte del concurso de cosplay

Muy concurridos, en general, estuvieron todos los espacios, y en las primeras horas se produjeron colas de cierta importancia. El recinto que registró un llenazo más llamativo fue la Sala de Cámara, donde se disputó la primera parte del concurso de cosplay, en la que se valoraba la interpretación y la identificación con el personaje. Hoy se disputará la segunda parte, la modalidad 'pasarela', en la que el jurado valorará los trajes. En definitiva en eso consiste el juego: en vestirse y en actuar como el personaje elegido.

Aunque el concurso se desarrolla en una sala con capacidad para 624 personas que ayer se quedó pequeña, hay 'cosplayers' -algunos extraordinariamente caracterizados y muy en el papel- por todo el Kursaal, y también por los alrededores. Aunque tanto entre el público general como entre los visitantes caracterizados abundan los representantes de las generaciones post-pokemon, que sienten una especial predilección por el merchandising de la franquicia con la que más se identifican -no hay enciclopedia que las reúna todas-, no hay límites de edad para deshacerse de las inhibiciones y ser por unas horas quien se elige ser.

A menudo, en familia, porque la generación que estrenó la Play Station en los 90 ya está empezando a tener descendencia, y en el Salón, en el que no hay que pasar de largo por la extraordinaria oferta editorial centrada en el cómic y la literatura fantástica, es habitual ver padres, madres, hijos e hijas que comparten afición, y diálogos incomprensibles para los no iniciados, con total naturalidad. Hoy, si los zombis no han causado estragos, volverán a tener la oportunidad de hacerlo a lo largo de todo el día.