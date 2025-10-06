Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La mano de Irulegi, expuesta en el Museo de Navarra desde el mes de diciembre, y la portada de la revista.

«Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»

El equipo de investigación de Aranzadi no oculta su malestar por la polémica portada de la editorial Desperta Ferro con la mano de Irulegi

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:18

«Totalmente desconcertados y sorprendidos». Así han vivido desde el equipo de investigación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi la polémica surgida con la portada de la revista científica 'Arqueología e Historia', cuyo último número está dedicado a los vascones. En su interior se incluyen artículos redactados por científicos «de referencia» que han participado en la investigación en torno al descubrimiento de la mano de Irulegi, pero la noticia que ha trascendido es la ilustración de la portada, donde un hombre luce en su cuello un adorno similar a la mano de Irulegi en el que se puede leer la palabra 'España'. «Hay una gran diferencia entre la seriedad y el rigor de los artículos y la ilustración de la portada», asegura el arqueólogo Juantxo Agirre en nombre del equipo de investigación de la mano de Irulegi.

Agirre no oculta «la rabia» que les ha causado todo lo sucedido, aunque agradece la «rápida reacción» de la editorial que publica la revista, reconocida por su divulgación científica, que emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que pedía disculpas y asumía plenamente la responsabilidad de lo sucedido.

Hasta la fecha, nadie se ha puesto en contacto con el equipo de investigación de Aranzadi, «nos hemos enterado de lo sucedido a través de las redes sociales», explica Agirre, quien espera que la polémica no tenga más recorrido. Sin embargo, recuerda que desde 2017 un equipo multidisciplinar trabaja en el yacimiento de Irulegi y desde hace tres años están investigando y publicando artículos en revistas de referencia internacional, realizando monografías, jornadas y conferencias. Por eso, no oculta que una polémica como ésta «nos quita un poco la ilusión, porque en este mundo tan globalizado muchas veces simplemente se hace caso a los sensacionalismos de este tipo. Y nos da mucha pena».

La editorial de la revista ha ordenado su retirada de la circulación, pero no descarta recuperar este número con otra imagen.

