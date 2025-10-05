Una revista retira su último número con la palabra 'España' dibujada en la mano de Irulegi

Teresa Flaño Domingo, 5 de octubre 2025, 18:05 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

La editorial Desperta Ferro, responsable de la revista Arqueología e Historia, ha retirado el último número de esta publicación titulada 'Vascones' porque en su portada aparecía una ilustración en la que un hombre luce en su cuello un adorno similar a la mano de Irulegi, –la pieza histórica descubierta en Navarra en junio de 2021 y considerada como posiblemente la primera inscripción en euskera de la historia–, en el que se puede leer la palabra 'España'.

La editorial, fundada hace tres lustros y que se precia de la calidad y seriedad de sus publicaciones, ha emitido un comunicado, publicado en sus redes sociales, en el que señala que «desde nuestros inicios la ilustración histórica ha sido uno de los pilares fundamentales de Desperta Ferro, una ilustración que más allá del deleite visual está cimentada en el rigor y en el respeto absoluto por la documentación histórica, sean fuentes escritas o arqueológicas. Y en este caso, os hemos defraudado».

En concreto se trata de la portada del número 63 de Arqueología e Historia. En ella aparece una recreación de una familia vascona. Desde la editorial señalan en su comunicado que «la ilustradora ha tergiversado de forma deliberada la documentación que le proporcionamos en torno al ornamento que porta al cuello el personaje central, inspirado en la mano de Irulegi, una deformación que, para nuestra consternación, no hemos detectado hasta que un lector nos ha llamado la atención sobre ella».

Para los responsables de esta publicación arqueológica, «una alteración de este calado, sea cual sea, va completamente en contra de lo que representamos y de lo que creemos haber demostrado a lo largo de estos quince años».

Desde la editorial se declaran «devastados por este error inadmisible que no corresponde al excelente trabajo y exquisito rigor de los autores, cartógrafos e ilustradores que han participado en este número» y por lo tanto «os rogamos disculpas y asumimos plenamente la responsabilidad, nuestros lectores no merecéis esta falta de rigor y de sensibilidad histórica».

También aseguran que «nuestro compromiso con vosotros y la historia nos obliga a ir más allá y nuestra respuesta debe ser tajante: hemos ordenado la retirada inmediata de la circulación de este número y cesado terminantemente nuestra relación profesional con la autora de esta ilustración».

Parecidos con Dani Rovira y Clara Lago

Algunos de los lectores que han respondido con comentarios al comunicado de la editorial también han destacado el parecido de los protagonistas de la portada con los actores Dani Rovira y Clara Lago.

Cuando hace unos días la editorial, que no descarta recuperar el número 63 con otra imagen, publicitó la revista Arqueología e Historia incluía un texto, además de la portada, en el que señalaba: «Vascón es un etnónimo muy particular. Se usó desde la época prerromana hasta época medieval, pero ¿qué sabemos en realidad de este (o estos pueblo(s)? ¿Los vascones de la Edad del Hierro eran los mismos que los tardoantiguos? ¿Qué territorio ocupaban? Sabemos muy poco de su territorio y lengua durante la Edad del Hierro y es Roma quien acaba de 'construir' este grupo que, antes, no parece haber conformado una unidad».