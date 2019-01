«Debemos aprovechar que LABe servirá para atraer a nuevos públicos» La directora del centro y la diputada foral de Promoción Económica muestran su satisfacción por el perfil del proyecto ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 20 enero 2019, 09:04

Aunque cofinanciado por Diputación, Ayuntamiento y Gobierno Vasco, es la institución foral la que lidera el proyecto LABe, con 1,3 millones del total de 2,4 en los que está presupuestado el proyecto. «Teníamos muy claro que desde el área de Economía teníamos que diseñar los sectores estratégicos de Gipuzkoa y una de sus fortalezas es la gastronomía. Veíamos que éramos una referencia desde el producto local hasta la fabricación de electrodomésticos. Teníamos toda la cadena de valor con todos los agentes. ¿Qué faltaba? Incorporar la transformación digital que está afectando a todos los sectores», señala la diputada foral de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, Ainhoa Aizpuru. En su opinión, «la generación de cocineros de estrella Michelin debe tener un relevo» y en este punto se sitúa LABe.

La directora de Tabakalera, Edurne Ormazabal, tampoco oculta su satisfacción por la marcha de un proyecto, que «cumple un doble objetivo: por un lado, ocupa ese espacio emblemático que hasta ahora no habíamos conseguido utilizar y además, tal y como se planteó desde un principio, con una propuesta vinculada a la gastronomía». Por otro, «cualquier propuesta restaurativa que hubiéramos podido traer no admitiría comparación porque, al mismo tiempo y como segundo punto, supone abrirnos al mundo de las industrias culturales y creativas, que es donde la gastronomía se sitúa en Euskadi, no así en otros lugares». La responsable de Tabakalera se muestra convencida de que «LABe va a suponer la atracción de nuevos públicos a Tabakalera y hay que aprovechar esa afluencia de gente interesada por la gastronomía y por un proyecto innovador para hacer nuestro trabajo y enseñarles el resto del centro, procurando que se involucren en otras actividades y propuestas».