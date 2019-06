Cultura rechaza participar en la mesa de diálogo propuesta por la SGAE El ministro de Cultura, José Guirao. / Íñigo Royo Alega que no puede ser «juez y parte» en el conflicto de la entidad ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 26 junio 2019, 18:17

El ministro de Cultura, José Guirao, aseguró ayer que su departamento no participará en la mesa de diálogo propuesta por la presidenta de la Sociedad General de Autores (SGAE), Pilar Jurado, para intentar desbloquear la crisis originada en la entidad después de que la asamblea del pasado lunes rechazara aprobar los nuevos estatutos.

Guirao dijo que Cultura no puede ser «juez y parte» en el conflicto. «Nosotros no podemos estar en una mesa de negociación que tiene que ser necesariamente entre los socios, porque no hay que olvidar que la SGAE es una entidad privada y está supervisada por el Ministerio en una serie de aspectos, pero no en todos», aseguró el ministro durante la inauguración de Gamelab, el Congreso de Videojuegos y Ocio Interactivo que comenzó ayer en L'Hospitalet (Barcelona).

La mesa de diálogo es, por el momento, la última baza de la SGAE para tratar de impedir, o por lo menos, retrasar la intervención del Ministerio de Cultura, que ya lo intentó a través de la Audiencia Nacional, aunque el órgano judicial declaró inadecuado el procedimiento.

Pilar Jurado invitó a la mesa de diálogo a los representantes de las multinacionales, el grupo que impulso el 'no' a los nuevos estatutos en la asamblea, Juan Ignacio Alonso (Sony/ATV) y Santiago Menéndez Pidal (Warner Chapel), ambos miembros de la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM); y a Nuria Rodríguez, como representante de Atresmedia. También pidió la participación de la Directora General de Industrias Culturales del Ministerio, Adriana Moscoso.