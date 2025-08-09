Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'El cabaret de los hombres perdidos': Un cabaret digno y oscuro

Roberto Herrero

Roberto Herrero

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:54

Probablemente pasará este espectáculo por el teatro Principal sin demasiados focos, pero 'El cabaret de los hombres perdidos' es un digno montaje que ofrece bastante ... más que algunos musicales de título famoso y producción de franquicia comercial.

