Crítica de 'El cabaret de los hombres perdidos': Un cabaret digno y oscuro

Probablemente pasará este espectáculo por el teatro Principal sin demasiados focos, pero 'El cabaret de los hombres perdidos' es un digno montaje que ofrece bastante ... más que algunos musicales de título famoso y producción de franquicia comercial.

'El cabaret de los hombres perdidos' Autores: Christian Simeón, Patrick Laviosa.

Versión: Israel Reyes.

Producción: Clapso, La Querente, Sai, La Rambleta

Intérpretes: Leo Rivera, Supremme de Luxe, Armando Pita, Cayetano Fernández.

Músicos: Jaime J. Hidalgo, Lluis Albert, Óscar Cuchillo.

Duración: Una hora y treinta y cinco minutos.

Lugar: Teatro Principal.

Fecha: 7-8-2025.

Tiene diversas virtudes, como la aportación de un trío de músicos que convierten la escena en una 'cueva' con aroma a jazz. Este cabaret con la música enlatada sería la mitad de atractivo. Otro de sus punto fuertes, quizás el mayor desde el punto de vista del enfoque de la propuesta, es la ausencia de demagogia sobre temas como los emigrantes, la homofobia, las drogas o la prostitución masculina. Todo eso aparece, y además lo hace con fuerza, pero no se utiliza para influir en el espectador disparando hacia modas emocionales, como suele ser ahora costumbre.

A ello se suma cuatro buenos intérpretes y sobre todo cantantes (se les entiende las letras de las canciones, ¡inaudito!). Cada uno aporta una parte que se complementa bien con la de sus compañeros. Y hay también una forma ágil de disponer la trama, saltando cuando hay que saltar y centrándose en lo importante.

La estética acompaña a la idea de contar una historia oscura, que puede provocar algún rechazo. No hay demasiados paños calientes, se llama a las cosas por su nombre. El lado oculto del mundo del espectáculo más lumpen se muestra, pero se juzga muy poco.

Este es un cabaret sin aspaviento, de carga interior y expresión comedida. No va a impresionar, pero aporta un nivel medio importante y una mirada diferente: alejada del glamour y lentejuelas, llena de grises y reivindicadora del libre albedrío.

'El cabaret de los hombres perdidos' sigue en escena en el Principal donostiarra hasta el domingo.