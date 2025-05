Tres décadas de ejercicio de la crítica de arte han cristalizado en un volumen que reúne más de sesenta textos estructurados en cuatro apartados. Fernando ... Golvano condensa en 'Un magma crítico-Escritos sobre arte, estética y política' (Ed. Kritikarea) una mirada sobre la creación cultural en el tránsito entre el siglo XX y el XXI, un período en el que la relación entre todos los agentes implicados –incluida su propia profesión–, ha cambiado profundamente. Tras un par de años de ausencia por un problema de salud, Golvano prepara ya un nuevo libro, esta vez con el artista oñatiarra Xabin Egaña como protagonista, una recuperación que considera necesaria.

– ¿Recuerda qué fue lo que le impulsó a iniciarse en la crítica de arte?

– Fue importante la participación en unos cursos en Arteleku en 1994. Creo que fue el primer taller de crítica de arte que se hizo en Euskadi. Antes, había hecho crítica cinematográfica y literaria, pero aquello fue la mayor inmersión en el mundo del arte. A partir de ahí, hice una exposición colectiva e itinerante en Roma, París y Madrid.

– ¿Y por qué publicar ahora esta recopilación de textos que es 'Un magma teórico'?

– Porque se escriben pocos libros en los que se reflexiona en un diálogo crítico con las obras de arte y con los autores. Pensé que tenía ya una trayectoria y que sería bueno hacer una síntesis de ese magma. Y digo magma porque desborda la idea de conjunto, algo muy organizado. Yo quería que el libro, que incluye imágenes y textos, tuviera una parte de ensayo curatorial, que funcionara como una exposición en papel. Ese diálogo entre textos y obras permitían un viaje en el tiempo a través de mi dedicación a la crítica, que ha tenido varias dimensiones: catálogos de exposiciones que he comisariado, ponencias en congresos, crítica en revistas... Pensé que era oportuno reunir de un modo arbitrario y a la vez creador todos estos textos.

– ¿Le ha costado mucho hacer la selección de textos?

– Sí. Por ejemplo, el último apartado incluye reseñas de dos folios, lo cual me crea mucha tensión. Yo prefiero los textos más largos, de ensayos o ponencias de congresos, es decir, de diez folios para arriba. Tenía tanto para elegir que he dudado mucho. Ha sido un trabajo tenso y duro.

– ¿Cuál es la tesis que ha desarrollado usted en estos treinta años y que atraviesa ese magma de textos?

– La idea es que el arte y las condiciones que le rodean están en continuo movimiento, se está transformando. La idea de arte que había hace treinta años es distinta a la que hay ahora. El arte ha roto sus fronteras y se ha expandido. Ahora todo puede ser arte y eso crea una dificultad nueva para la crítica. Cuando ya no hay categorías universales y la propia noción de arte estalla en múltiples concepciones, el ejercicio también se hace más complejo.

– ¿En qué sentido?

– En el de que no hay una idea unívoca en las propuestas de un artista. A veces entre sus intenciones y la recepción hay un cortocircuito, de manera que no está tan claro el sentido de lo que se quiere hacer. El arte contemporáneo necesita cada vez más de textos, incluso del propio artista, que sirvan para orientar el sentido que encierra esa obra.

La publicación «Quería que el libro, que incluye imágenes y textos, tuviera una parte de ensayo curatorial, que funcionara como una exposición en papel»

–¿Eso es bueno o malo?

– Ni bueno ni malo. Son las condiciones actuales en las que funciona la creación, la producción y la recepción de una obra de arte. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa transformación de esas condiciones. Al principio, yo hacía una crítica más de contenidos y lo formal tenía un peso menor. Ahora entiendo que es la forma y sólo mediante la forma cuando el sentido de una obra se manifiesta. Hay una dialéctica extraña entre la creación, el contexto, el artista, y la comunidad de críticos y espectadores que valoran esa obra.

– ¿Cree que la crítica independiente está en vías de extinción?

– Lo que está es en vías de transformación. Los medios de comunicación más generalista han disminuido el espacio que dedican a la crítica de arte, pero también porque hay más producción y más eventos, a una velocidad nueva a la hora de analizarlas que hace más compleja esa labor. Pero sigue habiendo que abrir diálogos que permitan al público menos especializado acercarse de un modo más complejo a la creación.

– No me ha respondido...

– Digamos que hay un problema que antes no existía y es que la industria vinculada al arte –mercado e instituciones–, necesita cada vez más de la publicidad y del marketing para que esas propuestas tengan una audiencia más grande. Hay una lucha por llegar a públicos nuevos. La crítica se ha convertido en una herramienta de difusión, poco 'crítica', y en una suerte de marketing de ese producto o esa obra. Pasa con el cine y con la literatura.

– En ocasiones, la institución cultural paga el viaje al crítico para que visite y escriba sobre la exposición. ¿Usted aceptaría trabajar bajo esas condiciones?

– Depende. Si una propuesta artística no me interesa, me niego. Me han ofrecido cosas para escribir y he dicho que no. Todo depende del factor humano y de la ética profesional del crítico. Es verdad que hay medios que no pueden pagarte el viaje y entonces emplazan al museo o a la institución a hacerlo ellos, pero eso no significa que esté mediatizada la mirada del crítico.

Cambios «El arte contemporáneo necesita cada vez más de textos, incluso del propio artista, que sirvan para orientar el sentido que encierra esa obra»

– ¿Ah, no?

– En mi caso, no. Yo puedo hablar por mí. Cuando he visto que no me interesaba, no lo he hecho, pero es verdad que a veces necesitas que te paguen el viaje porque el medio no puede asumir los costes. Cuando más precaria es la dedicación, menos independiente es la crítica. Al final, nos hemos dedicado a la crítica gente que teníamos también una actividad docente o investigadora, como es mi caso, porque no es posible vivir sólo de la crítica, igual que muchos artistas tampoco pueden vivir de su labor y tienen que dar clases o hacer otras cosas...