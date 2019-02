San Sebastián, posible escenario de la nueva película de Woody Allen El proyecto del director neoyorquino se encuentra en fase de búsqueda de localizaciones y la capital guipuzcoana ha sido una de las visitadas INÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 20 febrero 2019, 15:11

San Sebastián puede convertirse este verano en el escenario de la nueva película de Woody Allen. El proyecto del director neoyorquino se encuentra en fase de búsqueda de localizaciones y la capital guipuzcoana ha sido una de las visitadas como posible escenario.

Según han señalado fuentes del sector a Europa Press, aún se desconoce el título de la cinta, así como los nombres o la procedencia del casting de la película que producirá Mediapro.

La última película del director neoyorquino que llegó a los cines fue 'Wonder Wheel'. Sin embargo, 'A Rainy Day in New York', protagonizada por Jude Law, Elle Fanning, Selena Gomez, Diego Luna, Liev Schreiber y Timothee Chalamet, aún no tiene fecha de estreno.

Precisamente, Woody Allen, junto a la The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, será uno de los nombres que componen el cartel del festival Noches del Botánico, con un concierto previsto para el 20 de junio. A esta fecha se suman las actuaciones que tendrán lugar el 16 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el día 18 en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.