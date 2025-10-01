Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jone Laspiur y Eneko Sagardoy protagonizan 'Karmele', una de las películas con diálogo en el Príncipe.

Sade impulsa 'Diálogos de Cine' con una mirada social a las películas de estreno

'Maspalomas' inaugura este jueves estas charlas mensuales, con miembros del equipo del filme como invitados

Teresa Flaño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:27

Conscientes de que en Donostia hay una comunidad cinéfila que busca en los títulos algo más que ver una historia que termina cuando se encienden ... las luces de la sala, desde la empresa Sade han puesto en marcha 'Diálogos de Cine' en los cines Príncipe, «una propuesta viva para disfrutar el cine de otra manera: con los ojos abiertos, con la mente despierta y con ganas de conversar». Con ella también quieren reivindicar el cine «como una necesidad vital para la convivencia y la construcción de una sociedad crítica y con capacidad para pensar».

