Sade impulsa 'Diálogos de Cine' con una mirada social a las películas de estreno

Conscientes de que en Donostia hay una comunidad cinéfila que busca en los títulos algo más que ver una historia que termina cuando se encienden ... las luces de la sala, desde la empresa Sade han puesto en marcha 'Diálogos de Cine' en los cines Príncipe, «una propuesta viva para disfrutar el cine de otra manera: con los ojos abiertos, con la mente despierta y con ganas de conversar». Con ella también quieren reivindicar el cine «como una necesidad vital para la convivencia y la construcción de una sociedad crítica y con capacidad para pensar».

Las películas 'Maspalomas' 2 de octubre, con Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi y Federico Armenteros. Entradas agotadas.

'Karmele' 16 de octubre, con Asier Altuna, Ione Zuloaga y Iosu Chueca.

'Gaua' 13 de noviembre, con Paul Urkiko y otros invitados.

'Ciudad sin sueños' 4 de diciembre.

Iñaki Elorza, director de los cines Sade, explica que la buena aceptación que tuvo en junio el ciclo 'Conversaciones del Centenario', organizado en torno a los eventos con los que la empresa donostiarra celebró un siglo de su fundación y con películas denominadas generacionales –'Matrix', 'Pulp Fiction', 'Arde Mississippi' y 'Ghost'–, «nos hemos animado a mantener una propuesta similar, pero con un planteamiento más permanente de manera que prevemos celebrar un coloquio al mes, incidiendo en el aspecto cinematográfico, pero también en el social, y lo haremos tras la proyección de títulos de estreno, principalmente con miembros del equipo de la película».

Este jueves tiene lugar el primero de estos diálogos con 'Maspalomas'. Bajo el título 'Identidad, deseo y libertad', los directores de la película, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, hablarán sobre distintos aspectos de su trabajo recién presentado en el Zinemaldia. También participará Federico Armenteros, impulsor y presidente de la Fundación 26 de diciembre, un centro comunitario para mayores LGTBIQ+, que asesoró a Goenaga cuando escribió el guion. Además, contarán con un moderador de lujo, Jon Garaño, que en esta película ha ejercido como productor y que es el tercer integrante de Moriarti. Las entradas están agotados.

El 16 de octubre el coloquio será en euskera. Tras la proyección de 'Karmele', su director Asier Altuna, y los historiadores Ione Zuloaga y Iosu Chueca hablarán sobre la memoria.

El tercer debate tendrá lugar el 13 de noviembre con el preestreno de la película 'Gaua', de Paul Urkijo que ya ha asegurado sus asistencia. El último coloquio del año será el 4 de diciembre y estará vinculado a 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, sobre la Cañada Real.