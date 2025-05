El director de Filmoteca Vasca desde 2010, Joxean Fernández, regresó la pasada semana del encuentro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) de Quebec ... con una gran noticia bajo el brazo: la Filmoteca Vasca será la sede del Congreso de la organización en 2028, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de esta institución con sede en Tabakalera. Fernández considera necesario transmitir a la ciudadanía qué es y qué trabajo desarrollan entidades como la que dirige. «Cuando le preguntas a cualquiera por la calle qué es un festival, más o menos acierta, pero cuando le preguntas qué es una filmoteca, las dificultades para responder son tremendas», lamenta. Y augura un futuro de retos «formidables» para estas instituciones encargadas de preservar el patrimonio cinematográfico.

– Sinceramente, ¿se lo esperaba?

– Éramos optimistas porque cuando hicimos a la FIAF la propuesta formal, que ya llevábamos cocinando un cierto tiempo, ya nos dijeron que les gustaba mucho la idea de que fuera en el País Vasco.

– ¿Ha pesado a favor el aniversario de Filmoteca Vasca en 2028?

– Seguro que sí porque es una cifra muy redonda y yo creo que vieron también algo importante: habíamos mostrado una mayor involucración en la Federación desde que en 2022 entramos como miembros de pleno derecho. Antes éramos miembros asociados. Yo sí era optimista, pero nunca sabes. Sí sentí que la FIAF no iba a mover otras candidaturas, ni iba a llamar a otras puertas para 2028.

– ¿Qué es el Congreso Internacional de Archivos Fílmicos?

– Diría que es una triple red: de conocimiento y competencia técnica; también de instituciones que comparten objetivos comunes; y finalmente, de colaboración y solidaridad. Hay un centenar de miembros de pleno derecho y otros tantos asociados. Los primeros votan todo, los segundos sólo algunas cosas.

– ¿Cuáles son esos objetivos comunes que comparten?

– Evidentemente, tienen que ver con la preservación del patrimonio cinematográfico y su puesta en valor internacional. En nuestro caso, vieron una candidatura con unas bases sólidas, como que el Gobierno Vasco nos apoyó desde el primer momento en el que les planteamos la candidatura. Y creo que también pesó el entorno institucional en el que trabajamos, aquí en Tabakalera.

– El Congreso reunirá a cerca de 300 especialistas, representantes institucionales y de este tipo de entidades. ¿Cuál será su cometido a lo largo de esa semana?

– Tal y como está concebido ahora, el Congreso se desarrolla a partir del 1 de mayo y durante una semana. Los dos primeros días hay un simposio, que no es otra cosa que un congreso de expertos en un tema que elige la Filmoteca y que en este caso ha sido, a faltar de limarlo, «los archivos fílmicos en la Historia, la Historia en el patrimonio cinematográfico». La idea previa es que sin archivos no hay Historia y sin archivos fílmicos, no hay Historia del Cine y no hay Cine. En torno a qué han significado los archivos, qué cometidos tienen, cómo unidos somos más fuertes se reivindicará el propio trabajo de las filmotecas. La FIAF nos dijo que le parecía un tema muy interesante y a nosotros, siendo un país pequeño, nos parece bien, aunque seguro que sufrirá alguna modificación. Habrá un día de talleres muy especializados y dos días de gran asamblea de la propia FIAF.

– ¿Habrá alguna derivada para el cinéfilo o incluso para el ciudadano común?

– De hecho, en ningún momento nos lo planteamos sólo como un congreso para expertos, ni como un evento solo donostiarra. Es verdad que van a venir los que tienen que venir y que se admitirán matrículas para estudiantes, pero no queremos que sea sólo eso, sino que queremos socializarlo porque creemos que debemos hacer una continua pedagogía de lo que significan los archivos fílmicos. Eso lo veo muy claro porque cuando le preguntas a cualquiera por la calle qué es un festival, más o menos acierta, pero cuando le preguntas qué es una filmoteca, las dificultades para responder son tremendas. No podemos renunciar a transmitir por qué es importante lo nuestro.

– ¿Y entonces...?

– Queremos socializar a través de proyecciones públicas de películas y de algún evento en el que ya estamos pensando, y no sólo en Donostia, aunque buena parte del Congreso va a tener lugar aquí. No se puede hacer un congreso en cuatro sitios, pero sí queremos que tanto la celebración del quincuagésimo aniversario como actividades del congreso tengan lugar en Bilbao, Vitoria y Donostia. Bullen las ideas.

– Es la Filmoteca Vasca...

– Sí, pero se nos ha acusado a veces de excesivamente donostiarras.

– No son buenos tiempos para los archivos, con esa idea de para qué guardar si todo está en internet.

– Nosotros somos el contraejemplo de esa idea que no compartimos porque no es verdad. Y más vale que nos preocupemos bien de conservar los archivos porque los retos que se nos plantean en la era digital son formidables. Pese a que la gente no lo sepa, es mucho más barato conservar el patrimonio en formato fotoquímico que en digital. La memoria necesaria para conservar película en formato digital es tan enorme que acaba resultando más cara que en analógico, que sólo requiere temperatura y humedad, eso sí, 24 horas al día, 365 días al año.

– Teniendo en cuenta los veloces cambios tecnológicos, ¿le da vértigo hablar en 2025 de qué retos tendrá un congreso a celebrar en 2028?

– Sí, sí, da cierto vértigo porque ya estamos aplicando algunas intervenciones mediante Inteligencia Artificial. Vamos a tener que reflexionar sobre esto casi continuamente porque va a estar ahí y no va a ir a menos. Con la era digital nos está pasando que ya no recibimos películas en 35 milímetros, todo llega en digital, lo cual nos obliga a estar formados. En la red de competencia técnica del Congreso vamos a aprender.

– ¿Qué opina Filmoteca Vasca del coloreado de películas antiguas originalmente en blanco y negro?

– Me parece un horror. El Congreso de la FIAF ha aprobado un código ético para los archivos que firmamos las filmotecas y que conlleva el respeto a las obras originales. Seguramente será imposible evitar esas prácticas porque habrá televisiones que creen que eso les dará audiencia, pero en el ámbito de las filmotecas el respeto a la obra original es obligatorio.

– ¿Qué importancia ha tenido para Filmoteca Vasca la restauración de 'Tasio'?

– El resultado era inimaginable. Que hayamos hecho este recorrido de festivales y cinematecas en el mundo, eso era difícil de imaginar. Y es importante recalcar que cuando se lo planteé al Patronato de Filmoteca, lo aceptó. Ahora mismo, 'Tasio' se está proyectando en salas comerciales y se está reestrenando en Francia. A Montxo Armendariz y Puri Oria les comenté que íbamos a ofrecer la versión restaurada a los festivales de Cannes, Bolonia, Donostia y el Lumière de Lyon, les dije que si dos aceptaban sería un éxito. Pues bien: aceptaron los cuatro. Ha sido un punto de inflexión. En breve anunciaremos los cuatro proyectos en los que estamos para este año y el que viene. Será muy diferente a 'Tasio', en otra línea, pero recuperaremos unas películas que cumplen también algún aniversario.

– ¿Son proyectos caros o no tanto, a la vista del impacto que tienen?

– Siempre repito esa frase que se dice en Francia de «¿la Cultura le parece cara? Pues pruebe con la ignorancia». Aquí, lo mismo: no hacerlo saldría muchísimo más caro porque no saldríamos fuera, no nos verían y nuestro patrimonio no se conocería. Tenemos que estar anualmente en esto, quizás no con cuatro proyectos, pero sí en esa liga. Por cierto, en la primera semana de noviembre organizaremos aquí un congreso de tres días de filmotecas ibéricas que reunirá a la española, la portuguesa, la catalana, la andaluza, la gallega o la castellana.