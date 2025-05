«Cada miembro del comité de selección del Zinemaldia vemos entre 500 y 600 películas a lo largo del año»

– Este año comienza el proceso de relevo al frente del Zinemaldia, de cuyos comités de dirección y selección usted forma parte. ¿Cómo lo ve?

– Lo veo muy bien. Aprendo y he aprendido muchísimo de toda la plantilla del Zinemaldia. Le debo mucho a José Luis Rebordinos, cuya etapa está siendo brillantísima. Deseo mucha suerte a quien venga.

– Me dirá que no, pero ¿barajó presentarse al cargo?

– No me lo he planteado porque fíjese en la cantidad de retos que le he contado vinculados con la Filmoteca Vasca. Sí que albergo un deseo: que las relaciones entre la Filmoteca y el Zinemaldia sigan siendo excelentes porque me parece clave para el futuro porque nos hace más fuertes.

– A estas alturas del año, ¿cuántas películas que optan a estar en el Festival ve al día?

– Cada día, no sé, pero a lo largo del año cada miembro del comité de selección puede terminar viendo entre 500 y 600, algunas compartidas. En cuanto termino de ver una película redacto mi informe y eso impide que me olvide de qué me pareció. Es una locura, pero una locura muy bella. Sí que puede haber un momento al final del proceso de selección en el que te saturas. Me comentaba Fernando P. Cossío, director de Ikerbasque, que con la literatura académica pasaba lo mismo: quieres ver o leer todo, tienes mucha sed, pero cuando estamos en junio o julio, te obligan a beber de una boca de incendios y no te da. Tu cinefilia se pone a prueba, de algún modo.