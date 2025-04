«La película que mejor aborda la arquitectura es 'Jungla de cristal': al edificio sólo le falta hablar»

El divulgador y narrador Pedro Torrijos (Madrid, 1975) estará hoy en el Instituto de Arquitectura de Euskadi para inaugurar el ciclo de cine con ... la película de Mike Nichols 'Armas de mujer' (1988), un drama romántico que se sitúa en el agresivo mundo de los rascacielos neyorquinos de finales de los años 80, a medio camino de «esa ciudad salvaje, incluso jungla, de los setenta, pero todavía no es la superhigienizada post 11-S». Torrijos barajó elegir la más popular 'Jungla de cristal', «que es la película que mejor aborda la arquitectura del mundo, en la que el edificio sí que es un personaje más al que sólo le falta hablar», pero finalmente se decantó por una opción menos obvia. La proyección, en V.O.S., y posterior charla tendrán lugar hoy en el Instituto (c/Elbira Zipitria), a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Los relatos que Torrijos cuelga cada semana en redes sociales en torno a edificio singulares le han proporcionado más de 300.000 seguidores, aunque el divulgador madrileño niega que hable de arquitectura. «Yo hablo de personas y de cómo nos relacionamos entre nosotros en un entorno que puede ser construido o no. Hablar de arquitectura, que es un 'McGuffin' que uso como lo podía hacer Rafael Chirbes en 'Crematorio', es otra cosa distinta que compete a otro tipo de personas que saben más que yo y a las que les interesa más que a mí». Y en este punto, aclara que cuando ve una película se fija más en cómo se construyen las historias que en cuestiones puramente arquitectónicas o urbanísticas. «En eso sí soy bastante pesado, e incluso me aburro a mí mismo porque me impide disfrutar de la película».

Acto presentación, proyección de 'Armas de mujer' en versión original subtitulada en castellano y charla posterior con Pedro Torrijos.

Lugar Instituto de Arquitectura de Euskadi.

Hora hoy, a las 19.00 horas. Entrada libre.

En este sentido, indica que aunque «nos gustan mucho los datos y las cronologías y tiene sentido que así sea, en realidad llevamos milenios comunicándonos a través de historias, que es como mejor se transmite el conocimiento. Y lo que yo hago es eso, contar historias de personas y de cómo se relacionan en el entorno en el que viven».

El 'sueño americano'

La época de los 'yuppies' que también reflejan novelas y películas como 'American Psycho', el 'Wall Street' de Oliver Stone o 'La hoguera de las vanidades', «cada una en su registro». En el caso de 'Armas de mujer', el tono es de la comedia romántica, pero que va más allá de ese género porque retrata esa ciudad que hacía tiempo que era la capital del mundo, con oficinas llenas de gentes histéricas, fumando sin parar, ejecutivos metiéndose cocaína en cualquier lugar, y ordenadores con fondos negros y caracteres verdes», apunta Torrijos, que ve en el personaje que interpreta Kevin Spacey «una especie de Donald Trump, aunque sin sus pintas».

Parte de la elección de 'Armas de mujer' frente a otras posibilidades se debe a que el ciclo se centra en la oficina como motivo arquitectónico, «un lugar esencial en 'Armas de mujer' –señala–. Conocemos mucho los rascacielos neoyorquinos por fuera, pero casi nadie sabe cómo eran por dentro porque eran bastante genéricos, todos iguales y realmente no tenían ningún interés. Lo que importaba era hacer dinero, mucho y muy rápido». En el caso de la película de Nichols, algunas escenas se rodaron en un hall y en ascensores de las Torres Gemelas.

La película retrata aquel Nueva York de finales de los 80 que, en opinión de Torrijos, evoca a aquel otro «de antes del crack del 29 o del justo posterior a la II Guerra Mundial, una ciudad muy pensada de abajo hacia arriba en el sentido arquitectónico, económico y laboral». Y ante cualquier tentación nostálgica de aquel Nueva York frente al «superhigienizado» de la actualidad, recuerda que «también en 'El crack' de Garci aparece un Madrid de principios de los ochenta, dramáticamente opuesto al que tenemos ahora y por suerte, que una cosa es que nos guste el Nueva York de 'Taxi Driver' y otra cosa es que aquella ciudad en la que se cometían cuarenta asesinatos a la semana sea un lugar al que regresar».