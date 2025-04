Crítica de 'El casoplón': Parásitos en La Moraleja

La escena de la estampida de bichos está rodada en Vizcaya, más exactamente en Maruri/Jatabe. Lo demás, en uno de esos barrios/pueblos de ... los extrarradios de Madrid, esos cuyos equipos locales de fútbol suelen sacarle los colores al club de Florentino y Vini . Allí y en esa urbanización e lujo donde viven la baronesa Thyssen, Richard Gere y las hijas de la gran Lola y el no menos grande El Pescaílla.

Valoración Datos Director: Joaquín Mazón.

Guion: Roberto Jiménez.

Fotografía: Chiqui Palma.

Música: Vicente Ortiz de Palma.

Intérpretes: Raquel Guerrero, Pablo Chiapella, Iñaki Miramón, Edurne.

Cines: Príncipe, Antiguo Berri Garbera, Niessen, Urbil, Mendibil.

Duración: 88 minutos.

Aclarado eso, no es de extrañar que a más de uno esta peliculeta, que ya ha reventado la taquilla de la Semana Santa, le parezca un híbrido enchufable de 'Parásitos' (perdón por la osadía de la comparación), 'Aquí no hay quien viva' (mejor dicho, vaya si se puede) y alguna de las entregas de 'Padre no hay más que uno'.

No lo digo a malas. Para nada. Vivimos el nuevo esplendor del cine de consumo rápido y patrio (que cada uno plante la patria donde le plazca), el que Pilar Miró, con tan poco sentido del humor ella, destruyó cuando consiguió sacar adelante la 'exquisita' ley que llevó su nombre.

Cine perpetrado con mucho oficio por gente bregada y baqueteada en series como 'Siete vidas', 'Aida', 'La familia Mata', programas como 'La hora Chanante' y filmes con títulos tan tunantes como 'De perdidos a Río'. De hecho, los únicos de 'El casoplón' que pueden lucir entorchados del tipo de cine que va a festivales son Raquel Guerrero que trabajó con Juan Cabestany en 'Gente en sitios' y el compositor de la banda sonora, autor de la de 'Los destellos' de Pilar Palomero. Los demás, currelas de cine y TV de los de pico y pala. Y a mucha honra.

Feísta (en el sentido más artístico de la palabra) y otras de lujo hortera, con incrustados de famosos en el reparto, algún día será (lo juro) reivindicada como un retrato neorrealista de cómo eran el paisaje y el paisanaje de ese país que no sale ni en el cine de Almodóvar ni en el de los Trueba.