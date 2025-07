Crítica de 'Volver a ti': Separación postergada

Comenta Compartir

Nos cuesta asimilarlo, pero en la vida pocas cosas son nítidamente blancas o negras. Reinan los difuminados y debemos manejarnos entre mil gamas de grises, ... surfear sobre el sí pero no, el no pero sí, e incluso el no y el sí a la vez...

Valoración Datos Dirección: Jeanette Nordahl

Guion: Jeanette Nordahl y Rasmus Birch.

Intérpretes: Trine Dyrholm, David Dencik, Johanne Louise Schmidt.

Fotografía: Shadi Chaaban.

Música: Nathan Larson

Producción: Dinamarca-Suecia-Bélgica, 2025.

Cine: Trueba.

Duración: 96 minutos. Es lo que le ocurre a la pareja protagonista de esta película nórdica. A Ane y Thomas, matrimonio maduro con dos hijas, se les gastó el amor. Cuando se quedan a solas, riñen irritados. Están en proceso de separarse. Sólo les queda organizarlo, hablarlo con las hijas y que Thomas se mude con su nueva pareja. Sin embargo, la vida tira los dados y en ese momento previo al cambio, justo en ese momento, Ane sufre un coágulo cerebral y queda inmovilizada de medio cuerpo. La capacidad de las enfermedades para trastocarlo todo, o mucho, para provocar insospechadas consecuencias. Por sus hijas, por ella, por él, por lo que sea, Thomas propone dejar la separación en suspenso y ambos acuerdan que seguirán viviendo juntos y sin decir nada a las hijas hasta que Ane se recupere y pueda volver a trabajar. A una situación dada se le añade temporalmente otra capa, en la que pueden surgir otros sentimientos, como la ternura, la gratitud o el afecto, que no estaban en la ecuación. En su segundo largometraje, la danesa Jeanette Nordahl se asoma a la complejidad de las emociones humanas. Cierto es que no lo hace desde la pasión latina sino con esa pulcra contención nórdica (lo que no impide ser, curiosamente, la película con más presencia de la orina en muchos años). 'Volver a ti' es comprensiva con la contradictoria psique que sugiere en sus protagonistas y se basa en dos excelentes actores, Trine Dyrholm y David Dencik, para contar una historia si no sorprendente sí con las suficientes aristas como para interesar.

Temas

Cine