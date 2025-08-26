Crítica de 'El regreso de Ulises': Un héroe roto y desnudo

Ahora que parece haber un consenso que equipara los textos clásicos con tochos plomizos o repelentes de mosquitos. Ahora que Cristopher Nolan acaba de rodar ... su personal adaptación de 'La odisea', con Matt Damon y Anne Hathaway (estreno previsto para el próximo verano). Ahora que cada vez hay menos películas adultas en la cartelera...

Valoración Datos Dirección: Uberto Pasolini.

Guion: Edward Bond, John Collee y U. Pasolini sobre la obra de Homero.

Intérpretes: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Chico Kenzari.

Fotografía: Marius Panduru.

Música: Rachel Portman.

EE.UU.-Francia-Italia-R. Unido-Grecia, 2024.

Cine: Trueba.

Duración: 116 m.

Ahora supone toda una experiencia sumergirse en una película sólida, desnuda, intemporal y sentir que te agarra su tragedia. Atina Uberto Pasolini prescindiendo de la parte de dioses y aventuras del poema épico de Homero. Acierta centrándose en su parte más dolorosamente humana, el regreso de Ulises a Itaca.

Ya nada es como cuando partió. Él ya no es un héroe al frente de un ejército sino alguien «a la deriva», traumatizado por las heridas de la guerra. Itaca ya no es una isla próspera sino un lugar decadente, asediado por los inmorales pretendientes que acosan a Penélope, que tampoco es quien fue sino una mujer cansada de una espera que sigue alargando por lealtad. Ya saben, desteje de noche lo que teje de día.

Hay críticos, y habrá espectadores, a quienes la propuesta se les hace demasiado clásica y premiosa. Sin embargo, otros experimentamos sensaciones casi olvidadas en el cine ante la profundidad de 'El regreso de Ulises'. Y ante el lujo de ver a un gran actor como Ralph Fiennes, aquí también productor ejecutivo, entregándose y desnudando su cuerpo y el alma rota de su personaje.

También aportan densidad Juliette Binoche (como Penélope) y Ángela Molina (en un rol menor, Euriclea, la vieja nodriza) a este estudio sobre el mal, a esta tragedia conmovedora firmada por Uberto Pasolini (una curiosidad: no tiene nada que ver con Pier Paolo pero es sobrino-nieto de Visconti).