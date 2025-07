Crítica de 'Ramón y Ramón': El padre ausente

Pasó discretamente por la sección Horizontes Latinos del Festival donostiarra esta propuesta del actor, guionista y realizador limeño Salvador del Solar. Una película acaso demasiado ... sobria, o demasiado esquemática.

Valoración Datos Direeción: Salvador del Solar.

Guion: Héctor Gálvez y Salvador del Solar.

Intérpretes: Emanuel Soriano, Álvaro Cervantes, Darío Yazbek Bernal.

Fotografía: Inti Briones.

Música: Gabriel Casacuberta y Hernán González Villamil

Producción: Perú-España-Uruguay, 2024.

Cine: Antiguo Berr.i

Duración: 100 minutos

Plantea el encuentro en un edificio de apartamentos durante el covid de dos jóvenes desorientados, Ramón y Mateo (el título de 'Ramón y Ramón' se refiere a los mensajes que se intercambiaba de niño con su padre de igual nombre, que rompió con él cuando descubrió su homosexualidad). Dos hombres en espacios solitarios y la visión paterna de la homosexualidad podría recordarnos a la magnífica 'Desconocidos' ('All of Us Strangers'), de Andrew Haigh, pero no. Aquí no hay magia, ni fantasmagorías, ni amor y sí un desarrollo lento y algo alicorto. Por mucho que estemos en una apuesta de la productora El Deseo (Agustín Almodóvar asoma un momento).

Uno de los problemas de 'Ramón y Ramón' es que, aunque resulte sorprendente, las historias del coronavirus, sus confinamientos y sus mascarillas han envejecido muy rápidamente y dan pereza a muchos espectadores. Otro problema es un desequilibrio entre sus dos protagonistas. Mateo, defendido por el siempre atractivo y sensible Álvaro Cervantes, es un personaje poco desarrollado, sin miga más allá de acompañar a Ramón en su proceso. Y Ramón es un personaje con enjundia, aunque tarde en expresarlo dolido y rabioso por la falta de aceptación de su padre fallecido. Pero le toca a un actor poco carismático y algo gris, Emanuel Soriano.

Aunque en su tramo final contenga un par de secuencias intensas, la película se queda un poco a medio camino, sin profundizar demasiado, conformándose con dibujar afanosamente poco más que un estado de ánimo.