Crítica de 'La cena': Que viene Franco

Protagonizó una gala de RTVE en el último Zinemaldia esta película comercial en la que el veterano Manuel Gómez Pereira mezcla con bastante tino entretenimiento ... y apunte histórico, comedia y drama.

Valoración Datos Dirección: Manuel Gómez Pereira

Guion: Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano y M. Gómez Pereira, sobre la obra de José Luis Alonso de Santos.

Intérpretes: Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia.

Música: Anne-Sophie Versnaeyen. España-Francia, 2025.

Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, Mendibil.

Duración: 106 m.

Se basa en la obra teatral 'La cena de los generales' que escribió Alonso de Santos en 1998 pero no se estrenó hasta una década después (con Sancho Gracia en el papel que ahora borda Alberto San Juan). El planteamiento es atractivo: a los días de ganar la Guerra Civil, Franco tiene el capricho de celebrarlo con una gran cena en el hotel Palace con sus generales. El maitre del hotel (San Juan) y un teniente (Mario Casas) deben montar esa cena en un día de locos porque el gran salón está siendo usado como hospital, los mejores cocineros de Madrid están presos por rojos, los camareros contratados son franquistas...

'La cena' se mueve bien entre muchos personajes, siguiendo esa tradición del cine coral español, y ofrece a buen ritmo numerosos elementos (porque también hay romance, infidelidad, muertos, un plan de fuga...). El conjunto se coloca un poco por encima de la media del cine comercial español, aunque también tiene algunas flaquezas. La risa parece a punto de asomar pero nunca estalla. Frente a un tono en general cómico-costumbrista, a veces caricaturesco, los momentos de drama resultan extemporáneos y mal encajados. Da la sensación de que la película desaprovecha algunas de sus muchas bazas. Y su Franco es el menos creíble de los muchos vistos en el cine español.

Pero en general 'La cena' se deja ver con agrado y confirma a Alberto San Juan como gran actor (con el papel más rico del conjunto) y a Oscar Lasarte (protagonista de '¿Es el enemigo? La película de Gila') como el nuevo modelo de chico tierno.