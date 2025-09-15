Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao, por dos coches accidentados
Logo Patrocinio
Julio Peña, en el papel de Miguel de Cervantes.
Cine

Crítica de 'El cautivo': Cuentos en prisión

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:39

Con el paso del tiempo, los protagonistas históricos se convierten también en iconos, mitos, personajes de ficción. O sea, que aunque la visión realista sobre ... ellos, lo que fueron y lo que hicieron, corresponda a los historiadores, también son objeto de fabulaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  3. 3 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  6. 6

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  7. 7 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  8. 8

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  9. 9 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'El cautivo': Cuentos en prisión

Crítica de &#039;El cautivo&#039;: Cuentos en prisión