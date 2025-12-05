Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josh O'Connor y Daniel Craig, en la película.
Crítica de cine | 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'

Un crimen entre sotanas

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:10

  • Dirección y guion: Rian Johnson.

  • Intérpretes: Josh O'Connor, Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin.

  • Fotografía: Steve Yedlin

  • Música: Nathan Johnson.

  • Producción: EE UU, 2025

  • Cines: Antiguo Berri, Niessen.

  • Duración: 144 minutos.

Los casos de crímenes por resolver, tan clásicos como juguetones, con repartos estelares y el histriónico detective Benoit Blanc (Daniel Craig) montados por Rian Johnson ... para Netflix empezaron en 2019 y tuvieron su continuación tres años después, con 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. Esta tercera entrega es la más diferente de las tres. La que más arriesga, si quieren.

