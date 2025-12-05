Un crimen entre sotanas

Los casos de crímenes por resolver, tan clásicos como juguetones, con repartos estelares y el histriónico detective Benoit Blanc (Daniel Craig) montados por Rian Johnson ... para Netflix empezaron en 2019 y tuvieron su continuación tres años después, con 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. Esta tercera entrega es la más diferente de las tres. La que más arriesga, si quieren.

'Puñales por la espalda: De entre los muertos' sigue teniendo un reparto de primera fila: Glenn Close, Josh Brolin, Andrew Scott, Jeremy Renner, una contenida Mila Kunis... aunque quien se lleve el gato al agua sea el chico de moda, Josh O'Connor ('The Crown', 'La quimera', 'The Mastermind'). Este tercer capítulo sigue jugando al 'quién lo hizo' entre una galería de personajes, con el típico crimen imposible en una estancia cerrada, o casi, un hueco en el lateral de un altar cuyo acceso está la vista de todos.

Sin embargo, aunque la película siga el caso, le aplique sus giros y termine con una resolución algo enrevesada, Rian Johnson sorprende dedicando bastante atención a otro aspecto, en principio no demasiado conjuntado con el entretenimiemto detectivesco, las posturas ante la fe. Buena parte de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' lo ocupa el enfrentamiento entre el joven, bienintencionado e ingenuo padre Jud (Josh O'Connor) y el furioso, manipulador y radical monseñor Wicks (Josh Brolin), cuando el primero es enviado como ayudante a la parroquia del segundo y descubre a un grupo de acólitos extremistas que siguen a monseñor.

La cosa da juego, especialmente cuando es asesinado Wicks y Jud es el principal sospechoso. Pero la cosa va más allá de meros apuntes y avanza más de lo esperado en las posturas ante la religión en un mundo tan cínico como el actual.