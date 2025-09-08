Las cicatrices del matrimonio

La historia del cine está llena de títulos que destripan aspectos claves de las películas. Como llamar 'La semilla del diablo' a 'Rosemary's Baby' ... de Polanski, ya saben. Algo parecido han hecho en España con 'Dis-moi juste que tu m'aimes'. En vez de mantener ese hermoso 'Solo dime que me quieres', se han descolgado con un 'Acosada' que refleja el tercio final de la película pero nada tiene que ver con el tema del resto. (En Estados Unidos, le han plantado un título comodín menos claro, 'Out of Control').

La propuesta francesa se sitúa entre el thriller sicológico y el cine sobre amores y desamores. 'Thriller doméstico', le llama su directora, Anne Le Ny, actriz secundaria en muchas películas, labor que desde 2007 combina con una discreta carrera como realizadora y guionista.

'Dis-moi juste que tu m'aimes' es una película sobre la desconfianza y sobre esa etapa en la vida matrimonial en que asoman secretos o fantasmas no explicitados. Elodie Bouchez y Omar Sy forman un matrimonio con dos hijas, estresado por sus trabajos. El desequilibrio prende cuando regresa el antiguo amor de él (Vanessa Paradis), a ella le invade la inseguridad y se lía con un superior de su trabajo (José García). Tiene interés su aproximación a las relaciones de pareja, sus abismos y sus inseguridades. Funcionan en parte su aire de misterio y sus desconcertados personajes. E incluso esa metáfora de equiparar la pareja con el 'kintsugo', la técnica japonesa de reparar cerámicas rotas destacando sus fracturas, sus cicatrices.

Lástima que la película pierda humanidad e interés conforme se escora hacia ese final anunciado por el título. Y lástima sobre todo que entre el gran trabajo de Elodie Bouchez, José García y Vanessa Paradis tengamos a Omar Sy. Los papeles complejos y atormentados no son para él y su sonrisa.