El festival 'Dock of The Bay' desaparece y lamenta la «falta de cuidado» a las iniciativas culturales

Donostia pierde una iniciativa cultural que se había consolidado en su programación. El festival Dock of The Bay, dedicado al cine y la musica, ... con una amplia programación de documentales y conciertos desde hace 17 años, anuncia este viernes su desaparición y denuncia «la falta de cuidado» institucional a las actitivades generadas por la cultura.

«Decir adiós no es una tarea fácil después de 17 años de vida. Nuestro festival se acaba; pensábamos que sería infinito, pero todo pasa. Estos días hemos estado revisando estos 17 años y recordando a todas las personas que han estado en el festival: familia, amigos, compañeras y compañeros, agentes de la cultura, músicos, artistas. Nos parece otra vida, casi irreal», dice Eva Rivera, directora de este festival que se celebraba en San Sebastián, en su despedida.

«Hemos vivido muchas emociones con el festival. Sentimos orgullo por el trabajo de todos estos años y agradecimiento hacia todas las personas que han estado cerca y nos han ayudado», añade. Pero agrega: «También queremos ser honestas con el final y no dejar pasar por alto el malestar. Un malestar que ha crecido en estos años, generado por la falta de cuidado hacia iniciativas culturales como Dock of the Bay. No es fácil ser independiente, mantener la continuidad, crear año tras año interés y luchar por sacar un festival adelante».

«Que el festival se quede en los corazones»

«Este festival empezó como una propuesta hecha entre familia, y ha mantenido ese espíritu. Las personas que se han acercado a presentar sus películas han empezado a formar parte de esta familia, así como el equipo que ha estado cerca, que nos ha visto emocionarnos, sentir miedo, ser felices y, ahora, despedirnos», escribe Rivera. «En estos días muchas han sido las personas que se han acercado, para decirnos que el festival les ayudó a sentirse mejor, a participar de la vida de esta ciudad, a encontrar amistades e incluso el amor. A esas personas que creyeron en Dock of the Bay, a nuestro público, que se acercaron a compartir sus vidas con nosotras: gracias de corazón».

En esa despedida del festival Eva Rivera subraya que «Dock of the Bay ha sido un proyecto en el que ha creído mucha gente, y sobre todo y ha sido posible por el equipo de personas que han estado detrás. Nunca será suficiente el agradecimiento. Esperamos que nos sigamos encontrando en la ciudad, que sigamos creyendo en el valor de la cultura, que luchemos por tener una voz propia y que Dock of the Bay se quede en los corazones de todas y todos».