Festival de cine de Málaga, territorio donostiarra

Tres directores donostiarras acuden con sus últimos trabajos al Festival de Málaga que se inaugura pasado mañana. La situación, cuando menos, es llamativa, y supone ... un chute de autoestima para la creación cinematográfica guipuzcoana. Julio Medem, Asier Urbieta y Borja Cobeaga presentan en la Sección Oficial fuera de concurso '8', 'Faisaien Irla' y 'Los aitas', que, salvo la de Urbieta, se estrenarán el viernes 21, pocos días después de su participación en el certamen andaluz, centrado en la exhibición del cine que se produce en el Estado.

Son tres proyectos bien diferentes: una historia de amor y perdón con casi un siglo de historia de España de trasfondo; una película fronteriza con aires de thriller para denunciar la situación que viven muchos migrantes al intentar cruzar el río Bidasoa, y una 'road movie' tierna, situada en los años 80 sobre las relaciones de padres e hijos.

Plano secuencia

La propuesta de Medem es un ejercicio de estilo tanto con el guion como con la cámara. Son ocho capítulos rodados en largos planos secuencia que recorren 90 años de la historia de España a través de Octavio y Adela. El verso de Antonio Machado que ilustra el cartel de la película, 'Una de las dos Españas ha de helarte el corazón', marca la pauta de los caminos por los que transcurre.

Ampliar '8'. La historia durante nueve décadas de dos personas nacidas el día que se proclama la II República.

Los protagonistas nacen en dos pueblos vecinos de una sierra cercana a Madrid el mismo amanecer en el que se proclama la II República. Así, desde el primer día, y sin ellos saberlo, sus destinos discurren conectados, enlazados en forma de 8. Dos bucles con un cruce en el centro, mientras de fondo transcurre la España que a cada uno de ellos le toca vivir. Enfrentados como víctimas silenciosas del cainismo español, sus familias se matan en la Guerra Civil y en la postguerra. Avanzan separados, solo unidos por momentos elegidos por el azar, hasta que sus mundos se van atrayendo haciendo que compartan el deseo, la pasión, el perdón y el amor. «Quiero que el público se conmueva, que no la vea como una película realista», comenta el director donostiarra.

El reparto está encabezado por Ana Rujas y Javier Rey, que encarnan a Adela y Octavio, desde la juventud hasta la vejez. Al optar por los planos secuencia, las complejidades habituales de un rodaje se acrecentaron. Necesitaron mucho ensayo, primero en mesa leyendo los diálogos y luego en una gran sala, para pasar a grabar durante cuatro semanas en las que los protagonistas aguantaron largas sesiones de caracterización para adecuarse a la etapa de vida que representaban y sin que los maquilladores pudieran realizar los habituales retoques entre plano y plano. Coordinación es la palabra clave que utiliza el realizador para hablar del método de trabajo en esta película que juega con el blanco y negro y el color.

Junto a Rujas y Rey, también se encuentran Álvaro Morte, Tamar Novas, y actores donostiarras como Loreto Mauleón, Patxi Barco y Andoni Agirregomezkorta.

Julio Medem ya participó en el Festival de Málaga en 2010 cuando presentó 'Una habitación en Roma' y recibió un premio a la trayectoria, con una retrospectiva de su filmografía incluida.

Thriller en el Bidasoa

Tras su paso por el certamen malagueño, 'Faisaien Irla', una producción de Arcadia, Tentazioa y Galatea, inaugurará el 3 de abril el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia para luego estrenarse en las salas comerciales el 25 de abril. Pero el primer público que pudo ver la película de Asier Urbieta fue el que asistió a los pases de la Competición Internacional del 48 Göteborg Film Festival en Suecia.

Rodada en Donostia, Irun y Hendaia, en euskera y francés, 'Faisaien Irla' presenta a Laida, interpretada por Jone Laspiur, y Sambou, a quien encarna Sambou Diaby, una pareja que un día pasea por La isla de los faisanes, situada en mitad del río Bidasoa y que es el condominio más pequeño del mundo, con una mitad del año administrada por el Estado español y la otra mitad por el francés. De repente ven a dos personas cruzando el río a nado para intentar llegar al otro lado. Días después un cadáver aparece durante el intercambio de soberanía de la isla.

«La idea surgió cuando leí que dos ciclistas oyeron gritos de auxilio de dos personas en el Bidasoa» Asier Urbieta

Asier Urbieta, director del filme y también guionista junto a Andoni de Carlos, tuvo la primera idea sobre la película una mañana, «hojeando el periódico leí que un domingo unos ciclistas transitaban por la ribera del Bidasoa y escucharon los gritos de auxilio de dos personas que estaban intentando cruzar la frontera nadando, pero la corriente se lo impedía. Me puse en su lugar y una pregunta me empezó a rondar en la cabeza: '¿Qué hubiera hecho yo?'. Me encantaría responder que me hubiera tirado, pero no lo tengo claro. A partir de estos acontecimientos reales desarrollé la historia de la película».

La película no solo muestra el viaje emocional de los protagonistas, sino también busca dar a conocer la situación de emergencia que se está viviendo en la frontera del Bidasoa. Así, se utiliza un medio como el cine para movilizar conciencias y hacer reflexionar al público, «por eso estamos convencidos de que esta película fronteriza, envuelta en un halo de thriller, no dejará indiferente al espectador», señala Sandra Tapia, una de las productoras.

De Bilbao a Berlín en los años 80

Y la tercera historia. En la periferia obrera del Bilbao de finales de los 80, un equipo infantil de gimnasia rítmica tiene la oportunidad de participar en un campeonato en Berlín. Ante la imposibilidad de que las madres acompañen a sus hijas, la tarea recaerá en los padres, que no parecen muy interesados en el viaje, ni en ese deporte, ni incluso en sus propias hijas. Este es el comienzo de 'Los aitas', película dirigida por Borja Cobeaga, una trama que se ve complicada porque justo en ese momento tiene lugar la caída del muro de Berlín, por lo que llegar a la competición aún será más complicado.

Ampliar 'Los aitas'. Ambientada en los años 80, supone la vuelta al cine del realizador. David Herranz

«Soy padre y este es el primer guion que escribo sobre la paternidad, pero me he dado cuenta de que la historia va sobre todo de ser hijo o hija. De cómo el modelo de paternidad cambió entre la generación de mi padre y la mía. La forma de contarlo es a través de una comedia tierna. 'Los aitas' es una película de carretera que busca emocionar y hacer reír», explica el director donostiarra.

«En 1989, año en el que transcurre la película, yo tenía 12 años», explica Cobeaga, «es la edad que tienen las chicas protagonistas de la película». Sofía Otero, que con 9 años ganó el Oso de Plata en Berlín por su papel en '20.000 especies de abejas', Irati Goitia, Mara Garcés Renedo, Vera López e Irati García, son las jóvenes de 'Los aitas'. Quim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Ramón Barea, Mikel Losada, Iñaki Ardanaz, y Laura Weissmahr son los adultos. «Nunca había hecho una película tan coral y ese es uno de los desafíos del proyecto», comenta el realizador.

Cobeaga, que regresa al cine después de una larga temporada dedicado a la televisión con series como 'Justo antes de Cristo', 'Vamos Juan', 'No me gusta conducir' y más recientemente 'Su majestad', está más que satisfecho con el reparto «desde el perfecto combo de padres al que dan vida Quim, Juan, Mikel e Iñaki al reparto infantil. Tampoco había trabajado con niños protagonistas y me lo han puesto fácil. Es la primera vez que ruedo con Laura Weissmahr y es perfecta para el papel de entrenadora. Y es la sexta o séptima vez que Ramón Barea está en algo mío. Y está perfecto, como siempre».

Derechos de las mujeres

Junto los tres realizadores donostiarras que participan en la Sección Oficial, también forman parte de la sección Afirmando los derechos de las mujeres, la donostiarra, aunque residente en Pamplona, Amaia Merino y el oiartzuarra Ander Iriarte con la película 'Indarkeriaren Oi(h)artzunak', que ya presentaron en la edición del año pasado del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Iriarte, además, acude a Málaga con su último cortometraje, 'Judoka'.