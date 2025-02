'Drømmer' del noruego Dag Johan Haugeraud gana el Oso de Oro de la Berlinale

Beatriz Juez Berlin Sábado, 22 de febrero 2025, 20:50 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

La película 'Drømmer' del noruego Dag Johan Haugeraud ha ganado el Oso de Oro a la mejor película en la 75 edición de la Berlinale que ha coronado como mejor director al chino Huo Meng por su filme 'Living the Land'. 'Drømmer', traducido a inglés como 'Dreams (Sex Love)', forma parte de una triología sobre la intimidad. La película, una meditación sobre el amor y deseo, cuenta a través de escritos íntimos la historia de Johanne (Ella Øverbye), una chica de 17 años, que se enamora por primera vez de su profesora de francés (Selome Emmetu).

El presidente del jurado de la sección de Competición de la Berlinale, el director estadounidense Todd Haynes, ha destacado de la película de Haugeraud «su aguda y lúcida observación, su cámara paciente y sus interpretaciones impecables» de un filme que «presta atención al acto de escribir».

Por su parte, Huo Meng narra en 'Living the Land' la historia Chuang, un niño de 10 años, que está siendo criado por la familia extensa en su pueblo natal, donde miles de años de tradición rural chocan con los cambios socioeconómicos de China a principios de la década de los 90.

El Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia en el palmarés, ha sido para 'O último azul' (The Blue Trial) del brasileño Gabriel Mascaro. Esta película, divertida y entrañable a la vez, nos traslada a Brasil, donde el gobierno, con el fin de maximizar la productividad económica, ordena a los ancianos que se trasladen a colonias de viviendas lejanas. Pero Teresa (Denis Weinberg), de 77 años, se niega a ir y se embarca en un viaje por el Amazonas que cambiará su destino para siempre.

El Oso de Plata del Premio del Jurado ha sido para 'El mensaje' del director argentino Iván Fund. El jurado de la Berlinale ha considerado que esta coprodución hispanoargentina es «una joya encantadora, hermosa, precisa y sin pretensiones» que «provoca emociones y recuerdos y brilla a través de una realización cinematográfica bien elaborada combinada con sencillez.»

La actriz australiana Rose Byrne se ha llevado el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista por su papel en 'If I had legs, I'd kick you', la historia de una mujer superada por las complicaciones de su vida familiar, profesional y amorosa. El galardón al mejor actor de reparto se lo ha llevado Andrew Scott, por su papel en 'Blue Moon' del director estadounidense Richard Linklater. El largometraje está protagonizado por Ethan Hawke, que encarna al legendario letrista de Broadway Lorenz Hart (1895-1943), mientras que Scott interpreta a su expareja artística, el compositor Richard Rodgers.

El premio al mejor guion ha sido para 'Kontinental' 25' del realizador y guionista rumano Radu Jude, quien dedicó su galardón al director de cine español Luis Buñuel, coincidiendo con el 125 aniversario de su nacimiento. El Oso de Plata por una contribución artística excepcional ha ido a en manos del equipo de 'La tour de glace' (La torre de hielo) de la directora francesa Lucile Hadzihalilovic. «Aunque la película es fría, tuvo una acogida calurosa en la Berlinale», agradeció Hadzihalilovic al público de Berlín al recoger el premio.

'La tour de glace' cuenta la historia de Jeanne (Clara Pacini), una joven huérfana que se fuga y se esconde en un estudio de cine, donde ruedan una adaptación cinematográfica del cuento de hadas 'La reina de las nieves' del escritor danés Hans Christian Andersen. Jeanne queda fascinada por la protagonista del filme, Cristina (Marion Cotillard), una fría estrella de cine, tan misteriosa y seductora como la reina de las nieves a la que interpreta en la gran pantalla.

Por otro lado, la película española 'Sorda' de Eva Libertad se ha llevado el premio del público a mejor película en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín. El primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda (Miriam Garlo) explora los miedos y desafíos que surgen en la pareja, formada por Ángela (Garlo), una mujer sorda, y Héctor (Álvaro Cervantes), su pareja oyente, al afrontar la maternidad y la paternidad potenciados por el encuentro de los mundos sordo y oyente.